41 milyon yıllık balina keşfettiler

Mısırlı bilim insanları 41 milyon yıllık küçük bir balina keşfettiler. Araştırmacılar, balinaya Kral Tut yani Tutankamon'un adını verdiler.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırmada, Mısır’da minyatür bir balina türünün yeni, soyu tükenmiş bir türü keşfedildi. Araştırmacılar tarafından “Tutcetus rayanensis” olarak adlandırılan tür, eski ve tamamen suda yaşayan bir balina grubu olan Basilosauridae ailesinin bilinen en küçük üyesi.

Araştırmacılar bulunan türün henüz tam olgunluğa ulaşmadığına inandıkları için, eski Mısır Firavunu 19 yaşında ölen “Kral Tut”un adını verdi.

Mısır’daki Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi’nde paleontolog olan çalışmanın baş yazarı Mohammed S. Antar, “Yeni basilosaurid balinası Tutcetus rayanensis’in keşfi, Eosen döneminde deniz memelilerinin yaşam öykülerine ilişkin anlayışımızda önemli bir değişikliğe yol açtı” dedi.

Araştırmacılar, T. rayanensis’in dünya genelinde keşfedilmiş en eski balina fosillerinden biri olduğunu belirlediler. Çalışmanın ortak yazarlarından ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde profesör olan Erik R. Seiffert ise bilim insanlarının daha da eski ve tamamen suda yaşayan balinaları keşfetme şansı olduğunu söyledi.

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