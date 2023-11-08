56 bin yıl önce yaşamıştı… Yüzünü yeniden oluşturdular

Araştırmacılar, yaklaşık 56 bin yıl önce yaşayan Neandertal erkeğinin görüntüsünü yeniden oluşturdular. Uzmanlar ortaya çıkan resimle şoke oldu.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın güneyinde La Chapelle-aux-Saints’teki bir mağarada 1908 yılında bulunan iskelet kalıntıları neredeyse 56 bin yıl önce yaşamış Neandertal erkeğinin görüntüsünü ortaya çıkardı. Elde edilen görüntülerde Neandertallerin düşünüldüğünden çok daha fazla günümüz insanına benzemesi dikkat çekti.

Bilim insanları bir insan türü olan Neandertallerin 47 bin ila 56 bin yıl önce yaşadığını tahmin ediyor. Bulunan kalıntılar da dijital teknoloji kullanılarak oluşturuldu.

Görüntüler, çalışmanın ortak yazarı Brezilyalı grafik uzmanı Cícero Moraes tarafından oluşturuldu. Araştırmacılar görüntüleri ekim ayında İtalya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen bir konferansta sundular. Görüntüler, kafatasının mevcut bilgisayarlı tomografi (BT) taraması kullanılarak oluşturuldu.

Dijital görüntülerdeki Neandertal erkeğinin yaklaşık 40 yaşına kadar yaşadığı düşünülüyor.

Araştırmacılar şunları söyledi: “Biri sepya tonunda, saçsız bir büstü, diğeri ise daha spekülatif ve renkli, sakallı ve saçlı olmak üzere iki görüntü oluşturduk. Bu görüntü, Neandertallerin bize ne kadar benzediğini ama aynı zamanda farklı olduklarını da gösteriyor.”

Çalışmanın ortak yazarlarından, Polonya’daki Lodz Üniversitesi’nde fiziksel antropoloji doçenti olan Francesco Galassi, görüntülemenin Neandertallerin neye benzediğine dair tamamen yeni bir bakış açısı ortaya çıkardığını söyledi.

Birçok eski tasvir onların insanlardan çok daha farklı ve acımasız göründüğünü gösteriyordu. Ancak görünen o ki görünüşleri günümüz insanına, çok daha fazla benziyor olabilir.

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