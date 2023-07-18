Açık artırmada rekor kırıldı: Jelatini açılmamış iPhone 5 milyon TL’ye satıldı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın 2007'de piyasaya sürdüğü ilk nesil iPhone açık artırma ile satışa çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple’ın piyasaya 2007 yılında sürdüğü ilk nesil iPhone dün yapılan açık artırmada rekor fiyata satıldı…

Henüz jelatini açılmamış olan 4GB’lık model için düzenlenen açık artırmada akıllı telefonun 190 bin dolara alıcı bulduğu belirtildi. O dönemde piyasaya 599 dolara satışa çıkan telefon böylelikle tavsiye edilen perakende satış fiyatının 300 kat üzerine satılmış oldu.

Steve Jobs’un, “Telefonu yeniden icat etme” vaadiyle tanıttığı telefonu açık artırmaya çıkaran LCG Auctions isimli şirket, “Bu ürün koleksiyonerler için ideal. Çok nadir” açıklamasını yaptı.

10 bin dolardan başlayan açık artırmaya 28 teklif geldiği belirtildi. Şubat ayında ilk nesil bir iPhone 63 bin dolara alıcı bulmuştu.

iPhone koleksiyonerleri arasında büyük bir önemi olduğu belirtilen telefon çok kısa bir süre satışta olmuştu. 4GB depolama alanı olan telefon, 8GB’lık modelin çıkması ve satışların düşük olmasından sonra piyasadan çekilmişti.

İlginizi Çekebilir iPhone telefonlardaki noktalar ne anlama geliyor? Sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir Apple'dan bir zam daha: En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 450 TL'yi geçti