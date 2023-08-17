Açılan telif hakkı davalarına ChatGPT’den önlem…

OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT, bir süredir telif hakkı gibi sorunlar yüzünden yazarlarla sorun yaşıyordu. Artık yapay zekâ botu, bazı eserlerden bire bir alıntı yapmaktan da kaçınmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ teknolojisi tüm dünyada hayranlık uyandırsa da ünlü yazarlarla sorun yaşıyor. Pek çok yazar, telif hakkı nedeniyle yapay zekâ botlarına savaş açarken bu defa bir hamle de OpenAI’den geldi.

Şirket, telif hakkı davalarının önüne geçebilmek için korunan eserlerden bire bir alıntılama yapmamaya çalışıyor.

Yeni bir araştırmaya göre ChatGPT, telif hakkıyla korunan materyaller üzerinde eğitildiğini saklamaya çalışıyor. Şirket, daha önce telif hakkı nedeniyle ödeme yapmadan Harry Potter gibi ünlü kitapları kullandığı için incelemeye tabi tutulmuş ve hatta yazarların dava açmasına neden olmuştu. Ancak yeni araştırma, OpenAI’nin bir adım daha ileri giderek telif hakkıyla korunan eserlerden tam ifadelerle yanıt vermekten kaçınmaya çalıştığını ortaya çıkardı.

Tüm bu çabalara rağmen, ChatGPT’nin hala telif hakkıyla korunan materyal gösterdiği tespit edildi.

Araştırma, telif hakkıyla korunan malzemeyle yanıt veren yapay zekâ modellerinden “sızıntı” olarak bahsediyor.

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