Ağaçlar deprem sırasında hayat kurtarmaya nasıl yardımcı olur?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle beraber doğanın hayat kurtarma gücü yeniden gündeme geliyor. Uzmanlar deprem bölgelerinde ağaçlandırma yapılmasının hayat kurtarıcı olacağını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle tüm Türkiye sarsıldı. 10 ili acı bir şekilde etkileyen depremler, ülke sınırlarını aşarak Suriye’de de yıkıcı etkisini gösterdi. Bir yandan çalışmalar devam ederken bir yandan da uzmanlar depremin etkisi, nasıl engellenebileceği gibi konularda açıklamalar yapıyor.

Uzmanlar, çevrecilerin yıllardır üzerinde durduğu ağaçlandırmanın önemine de dikkat çekiyor ve deprem bölgelerinde ağaçların, bitkilerin hayat kurtarıcı etkileri olduğunu belirtiyorlar. Peki nasıl?

YEŞİLİN GÜCÜ

Bitki ve ağaçların kökleri, depremin etkilerini azaltmak için sismik dalgaları dağıtır, bu nedenle uzmanlar, hasarı en aza indirmek için depreme eğilimli bölgelerdeki binaların yakınına ağaç dikilmesini öneriyor.

Bilim insanları ağaçların, depremin neden olduğu hasarı hafifletmedeki avantajlarını gösteren çalışmalara işaret ediyor.

Hem tarım arazilerinde hem de kentsel alanlarda ağaçların varlığı; daha düşük sıcaklık, hava temizleme gibi faydalar sağlar. Şimdi uzmanlar, ağaçların bir doğal afet sırasında yaralanmalardan da koruduklarına dikkat çekiyor.

SİSMİK DALGALARIN GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Çalışmalar, ağaç ve bitki köklerinin sismik dalgaları yeryüzünde dağıtmaya yardımcı olduğunu ve böylece kara üzerindeki kuvvetlerini azalttığını gösteriyor.

Fransız fizikçiler de bir sıra ağacın sismik dalgaların hasarından izole edebileceğini gösteren bir çalışma yürüttüler. Aynı araştırma, ağaçların boylarının değiştiği bir ormanda, sismik dalgaların geniş bir frekans aralığından daha iyi koruduğunu da gösteriyor.

Uzmanlar; gökdelen, enerji santrali ve su arıtma tesisleri gibi karmaşık altyapı türlerini inşa ederken hayat kurtarabilecek doğanın da korunmasını şiddetle tavsiye ediyor.

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