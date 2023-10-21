Alarmınızı 30 dakika ertelemek o kadar da kötü değil

Yeni bir araştırmaya göre sabah uyanırken alarmı ertelemek hiç de kötü bir şey değil. Araştırmacılar, yatakta fazladan 30 dakika geçirmenin sabahları daha uyanık olmayı sağlayabileceğini ileri sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Sabah uyanıp okula ya da işe gitmek hiç de kolay gelmeyebiliyor. Hatta bu yüzden pek çok kişi alarmını defalarca erteleyip son ana kadar yatmaya devam etmeyi tercih edebiliyor. Yeni bir araştırmaya göre bunu yapmak günü daha dinç geçirmek adına iyi bir şey.

Araştırmacılar, alarm çaldıktan sonra yarım saat daha uyuyan insanların, uyandıklarında beyin testlerinde, yataktan anında kalkanlara göre daha iyi performans gösterdiklerini söylüyor.

Stockholm Üniversitesi’nden Dr Tina Sundelin şunları söyledi: “Bulgular, eğer keyif alıyorsanız sabahları ertelemeyi bırakmanız için hiçbir neden olmadığını gösteriyor. Aslında bu, sabah uyanmakta zorlananların kalktıklarında biraz daha uyanık olmalarına yardımcı bile oluyor denebilir.”

Bilim insanları bu durumu, çoğu rüyanın gerçekleştiği REM uykusundan çok aniden uyandırılmamaya bağlıyor.

Araştırmacılar saatlerinin alarmlarını erteleyenlerin genel olarak daha az uyuyan genç gece kuşları olduğunu gözlemledi. Ertelemenin en yaygın nedeni ise uyanamayacak kadar yorgun hissetmekti.

Katılımcılar aniden kalktıklarında da yarım saat daha ertelediklerinde de eşit derecede uykulu hissetseler de 30 dakika şekerleme yapmalarına izin verildiğinde beyin aktivitelerinde daha iyi puanlar aldılar.

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