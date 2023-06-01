Algoritma tartışmalarına Instagram’dan açıklama

Değiştirdiği algoritmalarla sık sık gündeme gelen Instagram, kullanıcılarının sorularına yanıt vermek için bir açıklama yayınladı. Platform, tartışmalar yaratan spam olarak algılanması sonucu bazı hesaplara yapılan engellemeleri ve kullanıcılara sunduğu önerileri nasıl belirlediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Paylaşımlarının görünmemesinden şikayetçi pek çok içerik oluşturucunun kafasındaki soru işaretlerini giderebilmek için Instagram Yöneticisi Adam Mosseri bir yazı yayınladı. Ve bir kez daha, uygulamanın algoritmasının nasıl çalıştığını, şirketin bazı içerik oluşturucularına shadow ban (gölge yasaklama olarak da adlandırılıyor) uygulayıp uygulamadığını açıklamaya çalıştı.

Mosseri, “Instagram’ın, insanların uygulamada gördüklerini ve görmediklerini denetleyen tekil bir algoritması yok” diye açıklıyor. Bunun yerine, uygulamanın Keşfet, Reels, Hikayeler ve arama gibi farklı yönlerini destekleyen birden fazla algoritma sistemi olduğunu söylüyor.

Mosseri’nin yaptığı açıklamada en dikkat çeken kısım ise platformun bazı kullanıcılara nedenini açıklamadan uyguladığı shadow ban oldu. Paylaşımların kısıtlanması durumu olarak görülen shadow ban için platformun yöneticisi yazısında ayrı bir bölüm ayırdı.

ŞEFFAF OLMA SÖZÜ VERDİ

Mosseri, shadow ban’in, bir kullanıcının hesabının veya içeriğinin açık bir açıklama veya gerekçe olmaksızın sınırlı veya gizli olduğunu ima etmek için kullandığını kabul ediyor. Ayrıca, şirketin, içerik oluşturucuların içeriklerinin veya hesaplarının uygulamanın önerileri tarafından engellenmesi durumunda şeffaflığı artırmak için çalıştığını söylüyor.

Instagram, yıllardır birçok spekülasyon ve komplo teorisine konu olan shadow ban hakkında ilk kez açıklama yapmıyor. Mosseri, iki yıl önce de benzer bir açıklama yapmış ancak bu konuda pek de açık olmamıştı: “Gerçek şu ki, takipçilerinizin çoğu paylaştığınız şeyleri görmeyecek çünkü çoğu, akışlarının yarısından daha azına bakıyor.”

Şimdi ise Instagram’ın bir içerik oluşturucunun içeriğinin gösterilmemesi durumlarda şeffaflığı artırmak için çalıştığını söylüyor: “İçeriğinizi daha az görünür kılan herhangi bir şey varsa, bunu bilmeli ve itiraz edebilmelisiniz.”

Instagram uzun bir süredir, algoritmaları ve bu algoritmaların önerileri konusunda eleştiriliyordu. Hatta Mark Zuckerberg’in amacının Instagram ve Facebook’u arkadaş gönderilerinden çok tavsiyelere odaklanan bir “keşif motoruna” dönüştürmek istediğini daha önce söylemiş olmasına rağmen kullanıcıların akışlarında kronolojik sıralama istemesi üzerine nihayet platform bunu sunmayı başarmıştı.

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