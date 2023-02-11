Alman bilim insanlarından deprem açıklaması: İstanbul için net uyarı

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsılırken arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor... Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild'e konuşan bilim insanları ve uzmanlar olası İstanbul depremi için endişe verici açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 şehri etkileyen ve çevre ülkelerden de hissedilen depremde yaşamını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Almanya’dan endişe yaratan açıklamalar geldi.

Türkiye’de yaşanan depremlerle ve bir süredir bilim insanlarının konuştuğu olası İstanbul depremi ile ilgili kapsamlı bir haber yayınlayan Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, bilim insanları ve uzmanlarla konuştu.

Gazetenin, “Uzmanlar: İstanbul’da tehlike çok yüksek” ifadeleriyle okurlarına duyurduğu haberde, “Türkiye ve Suriye’de çok sayıda insanın ölmesi İstanbul için korkunç bir uyarı anlamına geliyor. Türkiye, Dünya üzerindeki sismik olarak en aktif bölgede yer alıyor. Ülkede en yoğun yaşamın olduğu İstanbul bölgesinde bir deprem olması sürpriz olmaz” denildi.

Gazeteye konuşan Alman Jeobilimler Araştırma Merkezi’den Profesör Dr. Marco Bohnhoff, “Orada 7.4 büyüklüğünde bir deprem olabilir.” derken erken uyarı sisteminin etkisinin de yeterli olmayacağını öne sürdü. Profesör Dr. Bohnhoff, “Levhaların mesafesi yakın olduğu için erken uyarı sisteminin algılaması çok zor olabilir. En iyi senaryoda birkaç saniye kazandırabilir” dedi.

MARAŞ’TAKİ DEPREM İSTANBUL’U ETKİLEMEDİ AMA…”

Bohnhoff, fay hattının Marmara Denizi’nin altından İstanbul’un güneyinden geçtiğini söylerken, “Büyük bir depremin yıkıcı etkileri olabilir” dedi.

Merkezi Hanover’de bulunan Jeobilimler Federal Enstitüsü’nden sismolog Gernot Hartmann ise, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler İstanbul’daki deprem riskini değiştirmedi. Fakat zaten İstanbul’da deprem riski çok yüksek” ifadesini kullandı.

“SESSİZLİK NE KADAR UZUN SÜRERSE…”

Bild’e konuşan Bohnhoff, İstanbul’da ortalama olarak büyük deprem yaşanma sıklığının 250 yılda bir olduğuna dikkat çekerken son büyük depremin 1766’da olduğunu söyledi. Hartmann, “Marmara Denizi’nde uzun bir süredir güçlü bir deprem olmadı. Fakat Kuzey Anadolu Fay Hattı oradan geçiyor ve bu bölgede gerilim yükseliyor. Dolayısıyla sessizlik ne kadar uzun sürerse, güçlü bir deprem olma riski de o kadar artıyor” yorumunu yaptı.

Hartmann, “Marmara Denizi, İstanbul’un dibi ve bu şehir özellikle etkilenir. Deprem yakın bir gelecekte de olabilir onlarca yıl sonra da olabilir. Bunu bilmek imkansız fakat mevcut tehlikeyi fark etmek ve şimdiden hazırlanmak çok önemli” dedi. Öte yandan Bohnhoff, İstanbul’daki bazı noktalarda zeminin de uygun olmadığını ve hasara sebep olabileceğini dile getirdi.

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