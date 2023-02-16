Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 16 Şubat 2023 Perşembe günü 1.843 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.117 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.523 TL.

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Altın fiyatları, doların seans içinde yükseldikten sonra hafif gerilemesiyle biraz toparlansa da Fed’in faiz artırımlarını devam ettireceği beklentileri nedeniyle yatırımcılar endişeli kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.09 yükselerek 1,837.99 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 artışla 1,849.50 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.107 TL, satış 1.117 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.126 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 16 Şubat 2023 Perşembe günü 11.170 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.809 TL, satış 1.846 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.860 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.448 TL, satış 7.523 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.582 TL. 59 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.619 TL, satış 3.693 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.721 TL. 28 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.310 TL, satış 7.383 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.443 TL. 60 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.294 TL, satış 7.367 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.427 TL. 60 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 16 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Şubat 2023 altın yorumları: Ons altın tarafında değer kaybı gram altında 1110TL ve altının test edilmesine sebep oldu. Dün 1123TL seviyesinde açılış gerçekleşen gram altında 1109 ile 1127TL arasında fiyatlama gözlendi. Böylece dün gram altın 50 Günlük basit ortalaması 1124 TL altında kaldı. Ons altına bağlı kayıplar gram altında destek bölgelerinin aşağı yönlü kırılmasına neden olurken ons altında 1860$ direncinin aşılması yönü değiştirebilir.

Gün içinde teknik açıdan 1115 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1120 TL ve 1125 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1110 TL altında fiyatlama için 1105 TL ve 1100 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor