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Alzheimer’ı tespit etmek için ChatGPT’yi eğitiyorlar

Son günlerde öne çıkan yapay zeka teknolojisi ChatGPT, sağlık alanında kullanılmak üzere eğitiliyor. Bilim insanları yapay zeka teknolojisini Alzheimer teşhisinde kullanmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr
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Alzheimer’ı tespit etmek için ChatGPT’yi eğitiyorlar

ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı’nı (USMLE) geçtikten sonra, bir araştırma ekibi ChatGPT’nin hastalıkların teşhisinde kullanımı için çalışmalara başladı.

ChatGPT, insanların yazma stilini ve dilbilgisini taklit edecek şekilde programlandı. Şimdi bu yeteneğin, insan konuşmasını inceleyerek bilişsel hastalıkların erken teşhisinde kullanılması araştırılıyor.

Philadelphia’daki Drexel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Alzheimer hastalarından bazı konuşma metinleriyle beslediler. Sistem, hastalığa sahip kişilerin cümlelerini, tonlamalarını ve konuşmadaki duraklamalarını nasıl kullandıklarına ilişkin ince farklılıkları tespit edecek şekilde eğitildi.

Demans ve Alzheimer gibi bilişsel hastalıkların henüz tam bir tedavisi olmasa a erken teşhis oldukça önemli.

Deneylerde de ChatGPT’nin diğer geleneksel yöntemlere göre yüzde 20 daha doğru teşhis ettiği görüldü.

Elbette model, başlangıç aşamasında olduğu için kültür ve diğer sosyo-ekonomik nedenlerle oluşan kalıtsal konuşma biçimlerini birbirinden ayıramıyor. Birini doğru bir şekilde değerlendirebilmesi için, onların nereli olduklarını dikkate alabilmeli ve dünyanın dört bir yanından gelen dillerdeki nüansları anlayabilmeli.

Ayrıca ekip hasta mahremiyetinin de bu noktada önemli olduğuna dikkat çekerek; yapay zeka ile bir hastanın bilgilerinin yayılmamasını veya aktarılmamasını sağlamaya çalışıyor.

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