Amerikan ordusunun 400 milyon dolarlık Microsoft HoloLens talebi reddedildi

ABD Kongresi, ordunun Microsoft HoloLens kulaklıkları satın almak için 400 milyon dolar harcayamayacağını söyledi; ancak askerlerin hasta olmasına neden olan bir sorunu çözmek için milyon dolarlar harcayabilir.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in haberine göre ABD Kongresi, ordunun Microsoft’un HoloLens teknolojisine dayalı 6.900 adede kadar kulaklık satın alma talebini reddetti.

Microsoft, 2015 yılında artırılmış gerçeklik başlığını piyasaya sürdüğünde dünyayı değiştirecek bir teknoloji olarak nitelemişti. ABD ordusu da bu teknolojide potansiyel gördü ve yıllar boyunca Microsoft ile eğitim amaçlı ve çeşitli saha operasyonlarında çalıştı. Ancak bu çalışmalar her zaman sorunsuz ilerlemedi. Son raporlara göre başlıkların son versiyonlarında askerlerin midesini bulandıran ve çeşitli rahatsızlıklar veren bir sorun tespit edildi. Hatta 2022’de bir askerin “Cihazlar bizi öldürecekti” sözleri basına da yansımıştı.

Şimdi Kongre de orduya daha fazla yeni başlık alınması için 400 milyon dolarlık bütçe teklifini reddetti. Kongre, önceliğin başlıklarda var olan soruna verilmesi gerektiğini belirtiyor.

1000 asker gözlüklerin önceki sürümlerini test etmek için 100.000 saatten fazla zaman harcadıktan sonra, geri bildirimler pek de olumlu olmadı. Ordu şu anda gözlüklerin bu 1.2 sürümü üzerinde Microsoft ile birlikte çalışıyor ve sorunların çözüleceğini düşünüyor.

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