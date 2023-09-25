Apple günler sonra itiraf etti: iPhone 15 Pro’larla ilgili dikkat çeken açıklama

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de de satış fiyatı 65 bin TL'den başlayan iPhone 15 Pro ile ilgili bir itirafta bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Apple, geçen haftalarda lansmanını yaptığı iPhone 15 Pro’larla ilgili bir duyuru yayınladı.

Yapılan açıklamada, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini satın alacak tüketicilerin bir telefon kabı da kullanması gerektiği belirtildi. Açıklamada, bu modellerde kullanılan titanyum çerçevenin “kılıfsız kullanımlarda” renginin değişebileceği duyuruldu.

Türkiye’de başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 65 bin TL’den ön siparişe açılan iPhone modelleri sosyal medyada gündem olmuştu. ABD ve Avrupa’da bu telefonları satın alıp kullanan sosyal medya kullanıcıları telefonun arka yüzeyinde renk değişimi oluştuğunu açıklamış ve kasa üzerinde parmak izi ve yağ izi kaldığını belirtmişti.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Apple’ın bu itirafı ise tepkiyi artırdı. Apple’ın yayınladığı belgede, iPhone 15’in daha giriş seviye modellerinde böyle bir sorun oluşmadığı çünkü bu cihazlarda çelik kullanıldığı aktarıldı.

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