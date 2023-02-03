Apple ve Google’dan TikTok’u yasaklamalarını istedi

TikTok için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Bir senatör daha uygulamanın yasaklanmasını istiyor.

Sozcu.com.tr

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Colorado Senatörü Michael Bennet, Google ve Apple’dan uygulamanın tamamen yasaklanmasını istedi.

TikTok, uygulamanın yasaklanması için talebinde bulunan bir milletvekili ile daha karşı karşıya. Senato İstihbarat Komitesi’nde yer alan Colorado Senatörü Michael Bennet, Apple ve Google’a, TikTok’u ilgili uygulama mağazalarından yasaklamalarını isteyen bir mektup gönderdi.

Mektupta Bennet, “TikTok’un şu anki haliyle ABD’nin ulusal güvenliği için kabul edilemez bir tehdit olduğunu” söylüyor. Apple CEO’su Tim Cook ve Google CEO’su Sundar Pichai’ye gönderilen mektup, uygulamayı yasaklamak isteyen diğer milletvekilleri tarafından dile getirilen aynı noktaları vurguluyor.

Bennet, mektupta şu satırlara yer veriyor: “Çoğu sosyal medya platformu gibi, TikTok da kullanıcılarından çok geniş ve karmaşık veriler topluyor. Çoğu sosyal medya platformunun aksine, TikTok çok daha fazla endişe yaratıyor, çünkü Çin yasaları, Pekin merkezli ana şirketi ByteDance’i ‘devlet istihbarat çalışmalarını desteklemek, yardımcı olmak ve bunlarla işbirliği yapmakla yükümlü kılıyor.”

TIKTOK İDDİALARI REDDETTİ

Uzun süredir TikTok bu iddiaları reddediyor. TikTok sözcüsü Brooke Oberwetter yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “Ne yazık ki, Senatör Bennet’in mektubu neredeyse tamamen TikTok hakkında yanıltıcı haberlere dayanıyor. Ayrıca, topluluğumuza veri güvenliği ve TikTok platformunun bütünlüğü hakkında ek güvenceler sağlamak için ülkemizin en iyi ulusal güvenlik uzmanlarıyla oluşturulan Project Texas aracılığıyla yaptığımız önemli yatırımı da göz ardı ediyor.”

TikTok ayrıca ABD kullanıcı verilerini korumak ve ABD düzenleyicilerinin endişelerine karşılık vermek için Oracle ile ortaklığı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıyor. Uygulama şu anda federal cihazlarda yasaklı. TikTok CEO’su Shou Zi Chew’in önümüzdeki ay Kongre’de ifade vermesi planlanıyor.

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