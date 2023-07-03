Apple, Vision Pro’nun karmaşık tasarımı yüzünden hedefleri düşürdü

Apple, geçtiğimiz haftalarda sunduğu Vision Pro için son derece iddialıydı. Ancak, teknoloji şirketi cihazın tasarımı yüzünden üretimde sorunlar yaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Apple'ın bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı yıllardır konuşuluyordu, sonunda bu yıl şirket bu alandaki ilk ürününü görücüye çıkardı ve Vision Pro başlığını tanıttı. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçekliğin (VR) bir karışımı olan Vision Pro, şirketin oldukça iddialı yeni ürünü olarak dikkat çekse de işler pek de iyi gitmiyor.

Financial Times’ın haberine göre; Apple, Vision Pro için üretim hedeflerini düşürüyor çünkü üreticiler yeni cihazın karmaşık tasarımıyla sorunlar yaşıyor.

Apple’a ve başlangıçta cihazı monte eden Çinli firma Luxshare Precision, Apple’ın ilk yıl için yalnızca 130.000 ila 150.000 adet için yeterli parça istediğini söylerken, daha ucuz bir sürüm için planların ertelendiğini bildirdi.

Geçen ay tanıtılan Vision Pro, şirketin son hamlesiydi. Yüksek teknoloji ürünü kayak gözlüklerini andıran cihaz, kendi işletim sistemine, visionOS’a ve özel bir App Store’a sahip olacak. Cihazın, gelecek yılın başlarında ABD’de, ardından diğer bölgelerde piyasaya sunulması bekleniyor.

Ancak Financial Times’ın haberine göre ilk 12 ayda 1 milyon adet olan satış hedefi keskin bir şekilde düşürüldü.

Kullanıcının gözlerini dış dünyaya yansıtırken yüksek çözünürlüklü iç ekranların oluşturulmasının büyük bir engel olduğu belirtildi. Apple’ın ayrıca Koreli ekran üreticileriyle başlığın daha uygun fiyatlı bir sürümü üzerinde çalıştığını söyledi.

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