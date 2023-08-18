Apple Watch ve Fitbit’te yaygın: Uzmanlar, zararlı bakterilere karşı uyardı

Yeni bir araştırmaya göre, Apple Watch veya Fitbit bileklikler ateş, ishal ve zayıf bir bağışıklık sistemine yol açan zararlı bakteriler için uygun bir zemin oluşturuyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Florida Atlantic Üniversitesi’nden araştırmacılar, son yıllarda popülerleşen akıllı saatlerde barınan bakterilerden elde ettikleri bulguların “halk sağlığı açısından önemli” olduğunu vurguladı.



Çalışma, kauçuk ve plastik bilekliklerde en yüksek bakteri sayısını buldu. Metal bileklikler daha düşük bakteri sayısına sahipken en düşüğü ise altın çıktı.

Araştırmacılar bir dizi bileklikten örnek aldılar ve bunların pnömoniye yol açabilen koli basili ve Stafilokok bakterileriyle dolu olduğunu gördüler.

Elde edilen verilere göre, spor salonunda söz konusu bakteriler tavan yaptı ve uzmanlar, akıllı saat kullanıcılarını, düzenli olarak cihaz kordonlarını sterilize etmeye çağırdı.



Florida Atlantic Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Nwadiuto Esiobu, “Saat kordonları üzerinde bulduğumuz bakteri miktarı ve sınıflandırması, bu yüzeylerin düzenli olarak sterilize edilmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor.”

“Bu bakterilerin birçoğunun bağışıklığı baskılıyor ve insan sağlığını önemli ölçüde etkileme yeteneği bulunuyor. Bu da, sağlık ve spor salonu çalışanlarının bu yüzeyleri düzenli olarak sterilize etmeleri için özel bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

İncelenen kordonların neredeyse tamamında (yüzde 95), tehlikeli olduğu söylenen bakteriler bulunurken Esiobu ve ekibi, bilekliklerin yüzde 85’inde Stafilokok bakterisinin yaygınlığının “şaşırtıcı olmadığını” söylerken, bilekliklerin yüzde 30’undaki Pseudomonas varlığının da “halk sağlığı sorunu” olduğunu belirtti.



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