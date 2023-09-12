Apple, yeni modellerini tanıttı… iPhone 15 fiyatı belli oldu
Teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 dahil bir dizi yeni cihaz ve yazılımını tanıtacağı "Wonderlust" etkinliği gerçekleşti. Yeni iPhone 15'lerin fiyatı belli olurken bu cuma ön siparişlerin açılacağı, 22 Eylül'de de ürünlerin satışa çıkacağı belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı.
APPLE WATCH FİYATLARI
Apple Watch Series 9, 399 dolara satılacak.
Apple Watch Ultra 2 da 799 dolardan raflarda yerini bulacak.
iPHONE 15 FİYATLARI
iPhone 15 Plus: 899 dolar
iPhone 15 Pro: 999 dolar
iPhone 15 Pro Max: 1119 dolar
LIGHTNING'E VEDA
iPhone 15 cihazlarında artık USB-C bağlantı portu kullanılacak. 2. nesil AirPods ve EarPods da USB-C bağlantısına sahip olacak.
iPHONE 15 İLE GELEN ÖZELLİKLER
iPhone 15 ile gelen yeni özelliklerden en dikkati çeken Dynamic Island kesiminde oldu. Dynamic Island artık uçuş bilgilerinden maç sonuçlarına kadar birçok şey takip edilebilecek.
“EN GÜÇLÜ ÇİP”
iPhone 15 modelleri çıkan A16 Bionic çipini kullanacak. Bugüne kadar görülen en güçlü iPhone çipi olduğu belirtilen A16 Bionic, daha iyi bir oyun performansı sağlayacak. Üst seviye oyunların da iPhone 15’lerde yer alacağı belirtildi.
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