Apple’a diz çöktüren adam… Şarj cihazlarını değiştirtti

Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesinden Malta'dan bir politikacı dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'a diz çöktürdü. İşte Apple ürünlerindeki şarj cihazlarının değişmesinin nedeni...

Sozcu.com.tr

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Dün gerçekleşen Apple Wonderlust etkinliği bir süredir teknolojiseverler tarafından merakla bekleniyordu. Özellikle de Avrupa Birliği ve Apple arasındaki şarj cihazı ile ilgili yapılan tartışmalardan sonra şirketin nasıl bir aksiyon alacağı tartışma yaratmıştı.

Nihayet Apple, dün ürünlerini tanıttı ve şarj cihazlarındaki değişiklikle dikkat çekti. Peki yıllardır kullanılan şarj cihazları neden değişmişti? Avrupa Birliği (AB), dünya lideri markayı nasıl etkilemişti?

Aslında Apple’ın büyük değişiminin arkasında AB’nin en küçük ülkesi olan Malta yer alıyor. Malta’nın Alex Agius Saliba isimli genç politikacısı milyarları etkileyecek karar için bir süredir savaş veriyor.

ÖNCE YASA DIŞI AVLANMAYI SONRA DA APPLE’I HEDEFLEDİ

Saliba, Brüksel’e gönderilmesinden sonra önce Tunus teknelerinin Malta filosuna ait balıkları yasa dışı avlamasına karşı endişeleri dile getirdi ardından da Apple’ın şarj cihazlarına odaklandı. Saliba, dünyanın en değerli şirketine en değerli ürününü yeniden tasarlamasını söyledi ve teknoloji dünyasının bir yerlerinde taşlar yerinden oynadı.

Geçen yıl AB, elde taşınan yeni elektronik cihazların gelecek yıla kadar USB-C bağlantı noktalarıyla piyasaya sürülmesini zorunlu kılan bir yasayı kabul etmişti. Pek çok telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer aygıtlar halihazırda tek bir kabloyla şarj edilmelerini sağlayan bağlantı noktasını kullanıyor. Ancak iPhone bu grupta yer almıyor. Şimdi Avrupa’nın düzenleyicileri bu teknolojiyi yasaklayarak ortak kullanımın hayatımızı küçük ama anlamlı bir şekilde kolaylaştıracağını söylüyor.

KABLO YIĞININI GÖSTERDİ… “ARTIK GEÇMİŞTE KALDI” DEDİ

Agius Saliba geçen yıl Avrupa Parlamentosu önünde yaptığı konuşmada Malta’daki evinden aldığı bir kutuya uzandı ve birbirine dolanmış kablo yığınını çıkardı, bir diğer elinde ise USB-C şarj cihazını tuttu. Saliba, herkesin aynı sorundan muzdarip olduğunu hatırlattı: “Bugün bu şarj cihazı yığınını sadece, bununla değiştiriyoruz. Bunlar artık geçmişte kaldı.”

Saliba, yine geçtiğimiz yıl AB yasama meclisine; “Apple, ürünlerini pazarlamak ve ürünlerini iç pazarımızda satmak istiyorsa bizim kurallarımıza uymak zorunda. Apple’ın istediklerini yapmasına izin vermeyeceğim” dedi.

Apple, düzenlemenin yeniliği önleyeceğini ve şu anda yakında geçerliliğini yitirecek kablolara bağımlı olan bir milyardan fazla insan olduğunu belirtse de şirketin dünya çapındaki pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak, “Açıkçası buna uymamız gerekecek. Başka çaremiz yok” dedi.

MİLYARLARI ETKİLEYEN KARAR UYGULAMAYA ALINDI

Avrupa’nın Apple’ı zorlaması, Columbia Hukuk Fakültesi profesörü Anu Bradford’un AB düzenlemelerinin dünya genelindeki piyasaları nasıl etkilediğini açıklamak için ortaya attığı bir ifade olan “Brüksel etkisinin” en son örneği. Apple, gelirinin dörtte birini Avrupa’dan elde ediyor ve bu da AB düzenleyicilerine şirketin kararlarında büyük söz hakkı veriyor.

Agius Saliba, amacının Malta vatandaşlarının hayatlarında pratik bir fark yaratmak olduğunu söylüyor. Ayrıca Saliba da tam bir Apple müşterisi. Bir MacBook, iPad ve Apple Watch’u var. Ve her zaman Apple etkinliklerini izliyor. 35 yaşındaki politikacı Akdeniz’de toplam nüfusu 520 bin olan Malta’nın kırsal kesiminde büyüdü ve yaklaşık 36 bin oyla seçildi. Politikacı olmadan önce gazeteci ve avukattı.

Apple’ın şarj cihazları özellikle son 1-2 yıldır gündeme gelse de aslında Apple ve rakipleri 2009 yılında tek tip bir şarj çözümü bulmak için gönüllü bir anlaşma imzalamışlardı ve önümüzdeki on yılda satılık şarj cihazlarının sayısı 30’dan üçe düştü: MicroUSB, USB-C ve Lightning. AB ise bu seçenekleri tamamen yok ederek tek tipe indirmeyi hedefledi. Agius Saliba ve diğer AB Parlamentosu üyeleri 2020’nin başlarında mevzuat talebinde bulundular, 2021’de tek şarj cihazı için teklif aldılar ve 2022’de bir yasa çıkardılar. Böylece 2024’ün sonuna kadar USB-C, birçok popüler tüketici elektroniği için zorunlu hale geldi.

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