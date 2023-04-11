Apple’dan kullanıcılarına hacker uyarısı: Telefonunuzu ele geçirebilirler

ABD'li teknoloji şirketi Apple, kullanıcılarını olası bir siber saldırı riskine karşı uyardı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, iPhone kullanıcılarına yönelik bir uyarı mesajı yayınladı… Yapılan açıklamada iPhone sahiplerinin akıllı telefonlarını güncellemeleri istenirken, geçen ay uygulamaya alınan iOS 16.4 güncellemesinde bazı güvenlik açıklarının keşfedildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada iki güvenlik açığının keşfedildiği ve iOS16.4.1 isimli güncelleme ile bu sorunun çözülmesinin umut edildiği kaydedildi.

iPhone 8 ve daha güncel modelleri kapsayan bu güncelleme güvenlik açığının rafa kaldırılacağı belirtilirken, hackerların bu açık ile cihazları ele geçirebileceği aktarıldı.

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