Abone Ol

Apple’dan yeni zam: iPhone 14 fiyatları yenilendi

Apple, yeni cihazlar için çalışmalara başlarken piyasaya sürdüğü son model iPhone'larda da fiyat güncellemesine gitti. İşte iPhone 14 serisinin yeni fiyatları...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:44 - 17 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Apple’dan yeni zam: iPhone 14 fiyatları yenilendi

Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisiyle dikkat çeken Apple, çoktan yeni cihazlar için çalışmalara başladı ama bu arada son serinin fiyatlarını da güncellemeyi ihmal etmedi.

iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında herhangi bir değişim yapmayan Apple, iPhone 14 serisinin fiyatlarını ise yeniledi.

iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 30 bin 999 liradan 32 bin 999 liraya, iPhone 14 Plus'ın başlangıç fiyatı 34 bin 999 liradan 36 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 39 bin 999 liradan 41 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro Max'in başlangıç fiyası ise 43 bin 999 liradan 45 bin 999 liraya yükseldi.

Apple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorİlginizi ÇekebilirApple, kendi ekranlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorApple, iPhone 15 için en iyi kamerayı istiyorİlginizi ÇekebilirApple, iPhone 15 için en iyi kamerayı istiyorApple'dan şok karar: Yeni nesil iPhone SE geliştirmeyecekİlginizi ÇekebilirApple'dan şok karar: Yeni nesil iPhone SE geliştirmeyecek
X Reklam