Apple’dan yeni zam: iPhone 14 fiyatları yenilendi

Apple, yeni cihazlar için çalışmalara başlarken piyasaya sürdüğü son model iPhone'larda da fiyat güncellemesine gitti. İşte iPhone 14 serisinin yeni fiyatları...

Sozcu.com.tr

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Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisiyle dikkat çeken Apple, çoktan yeni cihazlar için çalışmalara başladı ama bu arada son serinin fiyatlarını da güncellemeyi ihmal etmedi.

iPhone 13 ve önceki serilerin fiyatlarında herhangi bir değişim yapmayan Apple, iPhone 14 serisinin fiyatlarını ise yeniledi.

iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 30 bin 999 liradan 32 bin 999 liraya, iPhone 14 Plus'ın başlangıç fiyatı 34 bin 999 liradan 36 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro’nun başlangıç fiyatı 39 bin 999 liradan 41 bin 999 liraya, iPhone 14 Pro Max'in başlangıç fiyası ise 43 bin 999 liradan 45 bin 999 liraya yükseldi.

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