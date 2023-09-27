Apple’ın başı dertte: iPhone 15 ile ilgili şikayetler bitmiyor

Türkiye'de de 50 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan iPhone 15'ten kullanıcılar şikayetçi.

Sozcu.com.tr

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Akıllı telefon piyasasını uzun yıllardır domine eden Apple, geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini piyasaya sunmuş ve teknoloji meraklılarının ilgisini yeniden çekmişti.

Ancak şirket, bir süredir yeni iPhone’lar ile ilgili şikayetler alıyor. Daha önce Apple, Türkiye’de de satış fiyatı 65 bin TL’den başlayan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini satın alacak tüketicilerin bir telefon kabı da kullanmaları gerektiğini belirtmişti. Yaptığı açıklamada, bu modellerde kullanılan titanyum çerçevenin “kılıfsız kullanımlarda” renginin değişebileceğini duyurmuştu.

ABD ve Avrupa'da bu telefonları satın alıp kullanan sosyal medya kullanıcıları telefonun arka yüzeyinde renk değişimi oluştuğunu açıklamış ve kasa üzerinde parmak izi ve yağ izi kaldığını belirtmişti.

Şirket, bu defa daha büyük bir şikayetle dikkat çekiyor ve iPhone 15 için bazı kullanıcılar, yeni telefonlarının donduğunu belirterek tepki gösteriyor. Şikayetler, kullanıcıların eski iPhone’larındaki bilgilerini iPhone 15’e aktarırken başladı.

Bir kullanıcı X’te şunları yazdı: “Eski telefonumdaki tüm verileri yeni telefonuma aktardım ve son beş saattir işlem bitmedi. Ayrıca telefon kapanmıyor da… Daha ne kadar çalışan bir telefonum olmadan yaşayacağım?”

Teknoloji devi, telefonların resmi olarak gönderilmesinden bir gün önce soruna yönelik birkaç düzeltme yayınladı. Kullanıcıların, Apple’ın yeni iOS 17.0.2 güncellemesini indirmeleri halinde sorunun çözüleceği belirtiliyor. Ancak bazı kullanıcılar, yeni telefonlarını açtıklarında kendilerinden güncellemeyi indirmelerinin istenmediğini söyledi.

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