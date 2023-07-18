Apple’ın bir sonraki iPhone modeli sızdı

Apple'ın aldığı son patentler bir sonraki iPhone modeliyle ilgili ipuçları veriyor. Şirket, bu defa iPhone'ları sıra dışı bir görüntüye kavuşturabilir.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Apple, rakipleri Samsung ve Motorola gibi katlanabilir bir akıllı telefonu henüz piyasaya sürmedi, ancak teknoloji devi, başka bir ilke imza atmaya hazırlanıyor gibi. Apple’ın yeni bir patente göre ince bir ekrana sahip ve rulo gibi hareket eden bir cihaz tasarlayabileceği düşünülüyor.

Roll-up iPhone’un yuvarlanarak açılırken çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için ekranın üzerinde koruyucu bir tabakaya sahip olması bekleniyor.

Daha önce de şirketin “Esnek ekran yapılarına sahip elektronik cihaz” başlıklı benzer bir patenti, ilk olarak AppleInsider tarafından bildirildiği üzere Aralık 2017’de dosyalandı ve 24 Mart 2020’de yayınlandı. Hatta Apple’ın 2020 patenti, tasarımın iPhone’larla sınırlı olmayacağını, yuvarlanabilir iPad’lere de taşınacağını gösteriyordu.

Apple, Eylül ayında iPhone 15’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor, bu nedenle şirket katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürerse, en erken 2024’e kadar olmayacaktır. Ayrıca Apple, daha önce de asla gerçekte teknolojik cihazlarına uygulamadığı sayısız patent aldı.

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