Apple’ın kurucu ortağı apar topar hastaneye kaldırıldı

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Apple‘ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak dün apar topar hastaneye kaldırıldı…

Meksika’nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Dünya İş Forumu için planlanan bir konuşma öncesinde bir sağlık sorunu yaşayan 73 yaşındaki Wozniak’ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yetkililer Wozniak’ın hastalığı hakkında bilgi vermedi.

ABD medyası ise hastaneye kaldırılan Wozniak’ın beyin kanaması geçirdiğini aktardı. ABC News, beyin taraması yapıldığını ve Wozniak’ın “küçük bir” beyin kanaması geçirdiğini iddia etti. Wozniak’ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Teknoloji dünyasının Woz olarak tanıdığı Wozniak, 1976’da Steve Jobs ile Apple’ı kurmuş ve Apple’ın ilk bilgisayaraını geliştirmişti.

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