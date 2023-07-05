Apple’in yeni modeli hakkında bilgiler sızıyor… iPhone 15’in pil ömründe artış olabilir

Apple'ın bir sonraki iPhone'unda pil ömrünü artırabileceği söyleniyor. Teknoloji devinin yeni modeliyle ilgili sızan bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max sırasıyla yüzde 12, yüzde 12 ve yüzde 11'lik iyileştirmeler görebilir.

Sozcu.com.tr

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Apple, iPhone ile teknoloji dünyasına damga vursa da şarj sorunu sık sık tartışma yaratıyor. Sızan bilgilere göre şirket yeni modelinde bu konuya biraz daha eğiliyor.

Yeni bir söylentiye göre Apple, bir sonraki iPhone 15 serisinde pil ömrünü artıracak. Sızan bilgilere göre; iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max yüzde 12 ve yüzde 11’lik iyileştirmeler görebilir.

YouTube kanalı NothingButTech’te teknoloji ürünlerini inceleyen bir video yaratıcısı olan Jacklyn Dallas; pillerin, akıllı telefonların diğer yazılım geliştirmelerine göre çok fazla yenilik görmemiş bir alan olduğunu söylüyor: “Ekran süresi daha iyi hale geldi ve kameralar daha iyi hale geldi, ancak akıllı telefonları kullanmak gerçekten sadece bir gün sürüyor, bu nedenle artan kapasite gerçekten iyi bir şey olurdu.”

Haber, ITHome Weibo’daki özel bir mesajla geldi ve kaynak, Foxconn’un içinden biri olduğunu iddia etti.

Yine de Dallas, söylentinin doğru çıkması halinde bunun fiyatları çok fazla etkilemesini beklemediğini, ancak Apple’ın pile özel pazarlamaya yönelmesinin mümkün olduğunu söyledi:

“Telefonunuzun bir günlük pil ömründen iki güne çıkması kadar şiddetli görmüyorum. Muhtemelen sadece birkaç saat ekleyecektir, ki bu yine de iyi bir şey.”

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