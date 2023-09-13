Apple’ın yeni USB-C – Lightning adaptörü fiyatıyla tartışma yarattı

Apple, yeni iPhone 15 modelleriyle birlikte USB-C - Lightning adaptörünü de satışa sundu. 29 dolarlık adaptör, bazı kullanıcılar tarafından "uygun fiyatlı" olarak görülürken, pek çok kullanıcı da fiyattan şikayetçi oldu. Aynı ürün, Türkiye'de ise 985 lira ile satışa sunulacak.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Apple, Wonderlust adını verdiği etkinlikle yeni ürünlerini duyururken teknoloji meraklıları arasında şimdiden tartışmalar yaratmayı başardı. Şirket, etkinlikten sadece birkaç dakika sonra Apple Store’da 29 dolarlık yeni bir USB-C – Lightning adaptörünü satışa sundu. Aynı ürün, Türkiye’de ise 985 lira ile satışa sunulacak.

Bazıları Apple’ı “uygun” fiyatı nedeniyle överken, çoğu kullanıcı bu duruma isyan etti. Çoğu sosyal medya kullanıcısı 10 dolardan daha düşük bir fiyata daha yüksek kaliteli kablolar alabileceklerini yazdı.

Ayrıca Apple Store’u süsleyen diğer ürünler arasında 59 dolara varan fiyatla yeni iPhone 15 kılıfları da dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro kılıfının Türkiye’deki fiyatı ise 1.749 TL olarak listeleniyor.

Tüm bu değişimin nedeni ise 2024 yılı sonuna kadar tüm küçük ve orta ölçekli elektronik cihazların standart bir şarj kablosuna sahip olmasını zorunlu kılacak yeni AB kuralları. Salı günü gerçekleşen Apple etkinliğinde de bu uygulamaya dikkat çekilerek, “USB-C evrensel olarak kabul edilen bir standart haline geldi, bu yüzden onu iPhone’a getiriyoruz” denildi.

Yeni uygulamayla kablo fazlalığından kurtulmak, çevreye karşı daha duyarlı bir tavır sergilemek amaçlansa da bazı uzmanlar, Apple’ın kendi şarj giriş adaptörünü değiştirerek kısa vadede eskimiş kabloların sayısının artmasından endişe duyduklarını dile getiriyor.

Tüketiciler ise yeni şarj adaptörünün özellikle de fiyatıyla ilgili şikayetlerini sosyal medyada yazmaya başladı bile. Bir X kullanıcısı, Amazon’da tanesi yalnızca 9 dolara daha kaliteli kablolar bulduğunu paylaştı. Hatta Amazon 3,99 dolara kadar düşen fiyatlara adaptörler de sunuyor.