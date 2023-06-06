Apple’ın yıllık etkinliği WWDC’de öne çıkan ürünler, güncellemeler

Teknoloji dünyasının merakla beklediği etkinliklerden biri haline gelen WWDC'de Apple, çalışmalarını görücüye çıkardı. İşte Apple'ın sanal gerçeklik gözlüğünden işletim sistemlerinde yaptığı güncellemelere kadar tanıttığı tüm yenilikler...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), 1987’den beri her yıl düzenleniyor. Apple’ın tüm dünyaya neler yaptığını gösterdiği, kullanıcılarını kendine daha çok bağladığı ve yeni kullanıcılara göz kırpmayı hedeflediği etkinlik başladı.

Ve WWDC 2023’te yapılan sunumlara damga vuran hiç şüphesiz Vision Pro oldu. Vision Pro’yu teknoloji basınına da tanıtan Apple, pek çok isimden övgüler alırken, sosyal medyada ise gözlüğün görüntüsü nedeniyle alay konusu oldu. Ayrıca pek çok teknoloji meraklısı da Apple ve Meta’yı kıyaslayarak sanal gerçeklik dünyasındaki rekabetin kızıştığını gösterdi.

VISION PRO

Apple’ın bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı yıllardır konuşuluyordu, sonunda bu yıl şirket bu alandaki ilk ürününü görücüye çıkardı. WWDC açılış konuşmasının son bölümü Vision Pro başlığına ayrıldı.

Ürün, Meta Quest 3 ve PlayStation VR2’ye rakip ile olarak ortaya çıkmış gibi görünse de tam olarak rakipleriyle aynı değil. Pek çok VR gözlüğünün büyük ve oldukça ağır olduğu göz önünde bulundurulunca, Apple’ın Vision Pro’sunun ince yapısı ve hafifliğiyle fark yarattığı görülüyor.

Şirket, mümkün olduğunca hafif malzemeler kullanmış, daha kaliteli ve daha ağır malzemelere ise gerekli olan yerlerde yer vermiş. Gözlüğün dikkat çeken bir diğer özelliği de bir denetleyicinin olmaması; bunun yerine Vision Pro, kullanıcının sesi tarafından kontrol ediliyor.

Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçekliğin (VR) bir karışımı olan Vision Pro’nun Apple ailesinden ayrı bir kolda ilerlemeyeceği de iPhone ile aynı uygulamalara sahip olmasıyla görülüyor. Ve buna ek olarak mevcut Apple aksesuarlarıyla da son derece uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Vision Pro ayrıca Apple Arcade oyunlarını da destekliyor ve PlayStation DualSense denetleyici desteğiyle geliyor. Piyasaya sürüldüğünde yüzden fazla oyun Vision Pro için hazır olacak.

Açılış konuşmasının bir diğer sürpriz konuğu da Disney’den Bob Iger’dı. Apple Vision Pro’yu desteklemek ve Disney desteğini duyurmak için etkinlikte görüldü. Disney Plus uygulama desteği ilk günden itibaren sunulacak.

Apple’ın Vision Pro için oldukça uzun vadeli vizyonu ve hedefleri olduğuna sunumda da yer verildi. Ekranda, Vision Pro’yu seyahatler için hazırlanırken, buzdolabından içecek alırken ve hatta çocuklarıyla oynarken kullanan insanlar görüldü. Cihazın boyutları ve hafifliği de Apple’ın bunun insanların sadece kısa hamlelerle değil, uzun süre takıp devam edebilecekleri bir cihaz olmasını umduğunu gösteriyor. Yani Apple, Vision Pro’nun iPhone gibi kullanıcılarının hayatının büyük bir parçası olmasını istiyor.

Yine de fiyat, bu hedef için büyük bir engel. Apple Vision Pro, diğer AR/VR kulaklıklarının nispeten makul fiyatlarından çok uzak: 3.499 dolardan başlıyor. Ve şu an için planlanan 2024’te satışa sunulması.



Vision Pro teknoloji uzmanları tarafından da beğeniyle karşılandı. Bloomberg’den Edward Ludlow, Vision Pro’yu Quest ile karşılaştırırken etkinliğin genel ambiyansına da dikkat çekti. Ludlow; etkinliğin, teknoloji devinin 2014’teki Apple Watch’tan bu yana yaptığı en büyük ürün lansmanı olduğunu söylüyor:

“Şirket, Steve Jobs dönemini anımsatan türden bir hava yaratmaya çalıştı. Katılımcılar Apple Park kampüsünde ilerlerken Apple personeli tezahüratıyla karşılaştı. Cook, sunum sırasında Jobs’ın ünlü sloganı ‘bir şey daha’yı bile kullandı.”

META İLE KARŞILAŞTIRDI

Insider’dan Nicholas Carlson ise Meta ve Apple’ı karşılaştırdı. Carlson, birkaç yıl önce denemesi için gönderilen Oculus VR deneyimi ile Vision VR arasındaki farkları analiz etti ve Meta’nın gözlüğünü kullandığındaki ilk izlenimlerini hatırladı:

“Çizgi film gibi görünüyordu. Bacakları yoktu. Büyük plastik kulaklığı taktığımda kendimi aptal gibi hissettim. Kulaklık ağırdı ve boynum ağrımaya başladı. Kendimi klostrofobik ve çevreme karşı savunmasız hissettim çünkü gözlükleri taktığım için etrafımdaki gerçek dünyada neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu.”

Carlson Apple deneyimini ise şu şekilde anlatıyor:

“Daha hafif. Siz onu kullanırken insanlar gözlerinizi görebilir. Bir video konferanstayken, bir çizgi film değil, kendin gibi görünüyorsun. Yüzünüze bağlanmış dev plastik bir PC’den çok, en güzel kayak gözlüğü gibi görünüyor. Dünyayı kendi gözlerimizle gördüğümüz gibi, derinlik hissi veren fotoğraflar veya videolar çekebilen bir 3D kamerası var. Göz hareketlerinizi, el hareketlerinizi ve sesli komutlarınızı kullanarak cihazı kontrol edebilirsiniz. Cihazı kullanırken biri size yaklaşırsa, ekranınızı paylaşarak baktığınız şeyi onlara gösterebilirsiniz.

Kısacası, Apple’ın ürün lansmanını izlemek bana Steve Jobs’ın Blackberry’i dünyadan silen ürününü duyurduğu zamanı hatırlattı. Ancak şimdiye kadar, bu tür bir cihaz için çok büyük bir pazar olmamıştı. BlackBerry, Apple onu yok etmeden önce devasa bir hayran kitlesine sahip büyük bir ürün ve şirketti. Oysa şu anda çok az kişide Oculus başlığı bulunuyor.”

Carlson ve Ludlow’un övgü dolu Vision Pro incelemelerine rağmen cihaz, sosyal medyada alay konusu oldu. Pek çok kullanıcı gözlüğün kayak gözlüğüne benzediğini söylerken, böyle bir fiyata bu tip bir kayak gözlüğü almak istemediklerini yazanlar da oldu.

Vision Pro, etkinliğe damga vursa da Apple, diğer ürünlerini de atlamamış…

MACBOOK AIR

Etkinlik aslında, Apple’ın normal 13 inçlik Macbook Air’in 15 inçlik bir versiyonunun tanıtımıyla başladı. Apple, yeni MacBook’un ince, hafif ama dayanıklı tasarımıyla, M2 işlemcisiyle ve 15,3 inç retina ekranıyla dünyanın en iyi 15 inçlik dizüstü bilgisayarı olduğunu iddia ediyor. Yeni Macbook, dört renkte geliyor ve 18 saatlik pil ömrüne sahip olacağı iddia ediliyor.

YENİ MAC STUDIO

Mac Studio, yeni sürümler alıyor. Artık Mac Studio’nun bir M2 Max ve M2 Pro sürümü var, ancak yeni Mac Studio aynı zamanda yepyeni bir Apple çipi olan Apple M2 Ultra’yı da içerecek. Temel olarak, birbirine yapışık iki M2 Pro işlemci olan M2 Ultra, güçlü bir çip ve Intel destekli en hızlı Mac Pro’dan 6 kat daha hızlı.

iOS 17

Her zaman olduğu gibi, iOS’un yeni sürümü WWDC’nin en çok merak edilen sunumlarından biriydi. Ancak Apple, bu yıl gösterişli yeni özellikler yerine büyük ölçüde yaşam kalitesi iyileştirmeye odaklandığından, çok büyük bir özellik öne çıkmıyor.

Apple, geçen yıl kilit ekranı değişikliklerine sıkı bir şekilde eğilmişti, şimdi iOS 17 bunu daha da geliştiriyor. iOS 17’de, iPhone kullanılmadığında ve yatay konumdayken hava durumunu, yaklaşan randevuları, bildirimleri ve diğer önemli bilgileri gösterecek bir ekran geliyor. Apple’ın amacı, iPhone’un kullanılmadığı zamanlarda bile daha kullanışlı hale getirmek.

Klavye konusunda da yenilikler yapan Apple, otomatik düzeltmeyi geliştiriyor.

AirDrop’a da güncelleme getirerek NameDrop özelliğini tanıtıyor. Bu sayede iki iPhone yan yana getirilerek direkt olarak numara paylaşımı yapmayı mümkün kılıyor. Aynı özelliği Apple Watch için de görmek mümkün.

FaceTime’da ise artık kullanıcılar mesaj bırakabilecek.

GÜNLÜK UYGULAMASI

iOS 17’ye yapılan en şaşırtıcı eklemelerden biri de Journal (günlük) uygulaması. Apple’ın yeni uygulaması, kullanıcılardan düşüncelerini ve duygularının yanı sıra günlerinin ayrıntılarını eklemelerini istemek için makine öğrenimini kullanacak. Fotoğraflar ve Haritalar, günlük girişlerine de entegre edilecek.

iPadOS 17

iPadOS’teki en büyük ve en iyi iyileştirmelerden biri, sağlık uygulamasının eklenmesi. Apple çok sayıda sağlık verisi sağlıyor, bu nedenle en son antrenmanlar, sağlık raporları ve daha fazlasını gerçekten derinlemesine incelemek için bir iPad’in büyük ekranına sahip olmak artık bir ihtiyaç haline gelmişti.

Ayrıca PDF desteği de gelişiyor. PDF’ler artık Notes uygulamasında da depolanacak. Geliştirici beta bugün yayınlanırken, herkese açık beta gelecek ay gelecek ve son sürüm sonbaharda çıkacak.

ZİHİNSEL SAĞLIK ÖN PLANDA

Fiziksel sağlık dünyasında öne çıkan Apple, şimdi de ruh sağlığına ışık tutmak istiyor. Şirket, kullanıcıların ruh sağlıklarına özen göstermek için klinik anketler kullanacak ve hatta kullanıcılara biriyle konuşmaları gerekip gerekmediğini de bildirecek.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KORUMALARI

Apple, etkinlikte yeni gizlilik ve güvenlik korumalarını da duyurdu. En son güncellemeler, Apple’ın yerel tarayıcısı Safari’de ve kendi iletişim araçlarında yaptığı değişiklikleri içeriyor.

Şirket, Apple kullanıcılarının izlenmeden internette gezinmesini kolaylaştırmayı ve Apple ürünleri aracılığıyla çevrimiçi iletişim kuran çocukları korumayı amaçlıyor. Çocuklar bir yana, Apple aynı zamanda yakında iMessage, AirDrop, FaceTime ve başka yerlerde yetişkin kullanıcılar için de ‘Hassas İçerik Uyarıları’ seçeneği sunacağını ve böylece tüm Apple müşterilerinin ‘istenmeyen çıplak resim ve videolar’ görmekten kaçınabileceğini söylüyor.

Apple, yeni özelliklerin gizliliğin, temel bir insan hakkı olduğuna dair derin inancını temsil ettiğini söyledi. Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, “Gizlilik, en başından beri her yeni Apple ürününde ve özelliğinde tasarlanmıştır” dedi.

Kendi donanım ve yazılımını güvenli hale getirmekle yetinmeyen Apple, uygulama geliştiricilere yeni araçlar ve platformları için kullanılan üçüncü taraf yazılım geliştirme kitlerinin (SDK’ler) veri uygulamaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunacağını söyledi.

Apple, müşterilerine tüm bu yeni gizlilik ve güvenlik yükseltmelerinin bu sonbaharda ücretsiz yazılım güncellemeleri olacağını hatırlattı.

TÜRKÇE ŞARKI SÜRPRİZİ

Apple, bu yıl da Türk takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Şirket, AirPlay yeniliklerini tanıtırken “Altın Gün” grubuna yer verdi. Apple geçen yıl da Lalalar'ın “Abla Deme Lazım Olur” şarkısını çalmıştı.

İlginizi Çekebilir Apple Türkiye'deki ürünlerine bir zam daha yaptı

İlginizi Çekebilir Apple, ABD'de üretilen çipleri kullanmak için Broadcom ile anlaştı