Araştırma: Kutu oyunları, matematik becerilerini geliştirmede etkili

Araştırmalara göre, kutu oyunları küçük çocukların matematik becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Şilili bilim insanları, üç ila dokuz yaşındaki çocuklar için belirli oyunların saymayı, toplamayı ve bir sayının diğerinden daha yüksek veya daha düşük olup olmadığını anlama yeteneğini geliştirebileceğini keşfettiler.

Ekip bu yaş grubunun haftada birkaç kez masa oyunu seanslarının başlatılmasından fayda sağlayabileceğini söylediler.

Şili’deki Pontificia Universidad Católica’dan araştırmacılar, 2000 yılından itibaren üç ila dokuz yaş arası çocukları içeren 19 farklı çalışmayı inceledi.

Çalışmalara katılan tüm çocuklar, bir buçuk ay boyunca haftada iki kez 20 dakikalık özel masa oyunu oturumlarına katıldı.

Yüksek sesle sayma gibi becerileri teşvik etmek için tasarlanan oturumlardan önce ve sonra matematik performansları değerlendirildi.

SONUÇLAR DOĞRULADI

Early Years dergisinde yayınlanan sonuçlar, analiz edilen matematik görevlerinin yarısından fazlasında çocuklar arasındaki oturumlardan sonra matematik becerilerinin önemli ölçüde geliştiğini ortaya koydu.

Ve vakaların yaklaşık üçte birinde, masa oyunu müdahale gruplarındaki çocuklar, oturumlara katılmayanlardan daha iyi matematik sonuçları elde ettiler.

Baş yazar Dr. Jaime Balladares, “Masa oyunları, küçük çocuklar için matematiksel becerileri geliştirir.”

“Masa oyunlarını kullanmak, temel ve karmaşık matematik becerileri üzerinde potansiyel etkileri olan bir strateji olarak kabul edilebilir.”

“Bu oyunların diğer bilişsel ve gelişimsel beceriler üzerindeki etkilerini araştırmak için daha ileri çalışmalar tasarlanmalı.” dedi.

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