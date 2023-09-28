Araştırmacılar uyardı: Bulutlarda bile miktoplastik var

Japonya'da yapılan araştırmada, bulutlarda insan sağlığına zararlı mikroplastiklerin bulunduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suda çözünmeyen, petrol türevli polimerik parçacıklar olan mikroplastikler, sadece çevreyi olumsuz bir şekilde etkilemekle kalmıyor aynı zamanda bilişsel gelişim bozukluklarından kanser ve obeziteye kadar insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek rahatsızlıklara da neden oluyor.

Şimdi Japon araştırmacılar, bu parçacıkların bulutlarda bile olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya’nın Waseda Üniversitesi’nde yapılan çalışmada bulutlarda mikroplastiklerin varlığı araştırıldı.

Çalışmada Fuji ve Oyama dağlarından 1300 ila 3 bin 776 metre yükseklikteki bulutlardan örnek toplayan araştırmacılar, bu numuneleri ileri görüntüleme teknikleriyle inceledi.

Örneklerin incelenmesinin ardından bulutlarda 9 farklı polimer türüne rastlandı.

Bulutlardaki su buharının her litresinde ortalama 6,7 ila 13,9 mikroplastik parçanın olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu durumun iklimi etkileyebileceğinin altını çizdi.

Araştırmacılardan Hiroşi Okoçi, “Plastik hava kirliliği sorunu ele alınmazsa iklim değişikliği ve ekolojik riskler meydana gelebilir ve gelecekte çevreye geri dönüşü olmayacak şekilde ciddi zarar verebilir” yorumunu yaptı. (AA)

İlginizi Çekebilir Bir ilk yaşandı: İnsan kalbinde mikroplastik bulundu

İlginizi Çekebilir Avrupalı ülkelerden AB'ye mikroplastikleri azaltma talebi