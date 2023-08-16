Araştırmalarla da kanıtlandı… İnsanlar eskisi kadar televizyon izlemiyor

Yeni bir rapor, geleneksel televizyon yayınının, TikTok ve YouTube ile mücadelesini kaybettiğini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya platformlarının gelişmesi, video akış platformlarının popülerliği derken geleneksel televizyon yayını izlenme oranlarının eskisi kadar yüksek olmadığı konuşuluyordu. Ancak bu tahminler, artık yeni bir raporla da kanıtlanmış oldu.

Nielsen ve Leichtman Research’ten gelen yeni raporlar, geleneksel televizyon yayınının, TikTok ve YouTube ile mücadelesini ne kadar hızlı kaybettiğini vurguluyor.

Nielsen’in araştırmalarına göre; geleneksel televizyon yayını izlenme oranlarının yüzde 50’sinden daha azını oluşturuyor.

En son rapor, Haziran 2023’ten Temmuz 2023’e kadar yayın ve kablolu televizyonun her birinin yaklaşık yüzde bir düştüğünü gösteriyor. Ama bir yıl öncesiyle karşılaştırıldığında düşüş çok daha belirgin. Kablolu televizyon kullanımının geçen yılın bu zamanından bu yana yüzde 12,5 oranında düştüğü ve izleyicilerin zamanının üçte birinden azını oluşturduğunu gösterdi.

Aynı zamanda Nielsen, YouTube ve Netflix liderliğinde yayın akışının rekor kıran bir ay geçirdiğini ve bunların birlikte izlenme süresinin yalnızca yayın olarak harcanan süre kadar olduğunu söylüyor. Bu eğilim de kablo sağlayıcılarının 2023’ün ikinci çeyreğinde tahmini 1,73 milyon abone kaybettiğini tahmin eden bir rapor yayınlayan Leichtman Research’ün son rakamlarıyla destekleniyor.

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