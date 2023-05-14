Arkeologlar sular altındaki eski bir tapınağın kalıntılarını keşfettiler

Bir zamanlar İtalya'da ticari bir liman olan Puteoli'nin kalbi olduğuna inanılan ve sular altında kalmış tapınağın iki sunağının kalıntıları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Araştırmacılar, su altı tapınağının kalıntılarının büyük olasılıkla MS 1. yüzyılın ilk yarısına ait olduğunu iddia ediyorlar. Sunaklar, 1965 yılında aynı bölgede bulunan daha büyük sunağa benziyor. Sunağın üzerinde “Dusares için kutsaldır” yazısının olması da ayrıca dikkat çekiyor.

Bu yazıt, Nabatean panteonunun baş tanrısı ve bu dine özgü bir tanrı olan Dushara ile ilgili. Nebati panteonu simgesel olmayan bir dindi, yani herhangi bir figürel temsil içermiyordu. Bunun yerine, su altı tapınağı, panteonun içindeki tapınılan tanrıları temsil etmek için dikili taşlara yer verirdi. Bu sunak seti, batık şehrin bu bölgesinde Nabat temelli keşiflerin toplam sayısını beşe çıkarıyor. Bilim insanları deniz yatağı boyunca başka kalıntıların da olabileceğini düşünüyor.

Nabatean tapınağının varlığı bir süredir biliniyor ancak arkeologlar henüz tam olarak nerede olduğunu belirleyemediler. Bu son keşifle, birlikte araştırmacıların, tapınağın tam olarak nerede olduğunu söyleyebilecekleri düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir 1500 yıllık kilisenin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

İlginizi Çekebilir Mısır'ın Heliopolis antik kentinde yeni kalıntılara ulaşıldı