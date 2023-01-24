Avatar filminde kullanılan teknoloji, tıp dünyası için umut oldu

Avatar'ın ikinci filminin çekimlerinde kullanılan AI (yapay zeka) hareket yakalama teknolojisi yakında hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlk filmin üstünden 13 yıl geçtikten sonra James Cameron’ın yönetmenliğini yaptığı Avatar: Suyun Yolu nihayet izleyici ile buluştu. Film, gişede rekor kırarken, Cameron’ın kurgusal Pandora gezegenine hayat veren gerçekçi görseller ve nefes kesen manzaralar da dikkat çekti. Cameron’ın yarattığı bu kurgusal dünyanın bu kadar gerçek görünmesinin ana nedenlerinden biri ise hareket yakalama teknolojisiydi.

Bilim insanları da Cameron’ın kullandığı hareket yakalama teknolojisinin, aynı zamanda tıp alanında da yararlı bir kaynak olabileceğini fark ettiler ve çalışmalara başladılar. Şimdi araştırmacılar artık insanlardaki hastalıkları bir doktordan neredeyse iki kat daha hızlı teşhis etmek için hareket yakalama teknolojisini kullanmayı düşünüyorlar.

Yeni yöntem, bir kişinin hareketlerini taramak ve altta yatan koşulları belirlemek için yapay zekayı kullanıyor. Son 10 yılda sistem, sinir sisteminde ilerleyici hasara neden olan Friedreich ataksisi (FA) ve genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Muscular Dystrophy’den (DMD) muzdarip hastalar üzerinde geliştirildi ve test edildi.

Çalışmaya öncülük eden Imperial College’dan Profesör Aldo Faisal, hareket yakalamanın çıplak gözle görülemeyen ince hareketleri yakalayabileceğini belirtti.

FA ve DMD hastalıklarının şu anda herhangi bir tedavisi yok ancak araştırmacılar, hastaların daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için erken teşhisin önemli olduğunu belirtiyor.

İlginizi Çekebilir Meme kanseri teşhisinde yapay zekayla çalışan cihaz geliştirildi

İlginizi Çekebilir Yapay zeka yapacak, stok görsel sitesi satacak