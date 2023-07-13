Avrupa bunaltıcı Temmuz’a hazırlanıyor: Kerberos sıcak hava dalgası geliyor

Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Dante'nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Kerberos'tan ismini alan sıcak hava dalgasının Avrupa'nın güneyinde etkili olacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ESA, bugün Avrupa’nın özellikle güneyinde etkili olacak aşırı sıcakların, Temmuz ayında da devam edeceğini vurgulayarak “Güneyden gelen Kerberos (adını Dante’nin Inferno’daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon – yüksek basınç alanı – İtalya’nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkmasına neden olacak” açıklamasını yaptı.

ARAZİ YÜZEYİ HAVADAN DAHA SICAKTIR

ESA, Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklığın 11 Ağustos 2021’de Sicilya’nın Floridia kasabasında 48.8°C olarak ölçüldüğünü belirterek gelecek günlerde bu rekorun kırılabileceğini öngördü.

ESA uydu ile Dünya’dan yayılan gerçek enerji miktarını ölçerek arazi yüzeyi sıcaklığını elde ettiklerini ifade ederek arazi yüzeyi sıcaklığının hava sıcaklığından daha fazla olduğunu belirtti.

Bilim insanlarının arazi yüzeyi sıcaklıklarını baz aldıklarını belirten ESA, bu hafta sonunda İspanya’da hava sıcaklıklarının bile 44 dereceye ulaşmasının beklendiğini ve arazi yüzeyi sıcaklıklarının İtalya’nın Roma kentinde 46°C’ye ulaşırken, İspanya’nın Madrid ve Sevilla kentlerinde sırasıyla 46 ve 47°C’ye ulaştığını kaydetti.

DAHA FAZLA REKOR KIRILMASI BEKLENİYOR

ESA halihazırda bir iki hava sıcaklığı rekorunun şimdiden kırıldığını vurgulayarak, “Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

ESA, son yapılan bir bilimsel çalışmaya göre Avrupa’da geçen yaz 60 binden fazla kişinin sıcak hava sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtip, “Bu yaz muhtemelen daha kötü olacak. Kızıl Haç, yerel halkı ve turistleri son derece dikkatli olmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı” dedi.

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