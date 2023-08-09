Dev medya kuruluşu Twitter’dan çıkıyor

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasının etkileri sürüyor... Kanada ve ABD'deki bazı TV kanallarının ardından dünyaca ünlü medya kuruluşu ABC de (Avustralya Yayın Kurumu), Twitter'daki tüm hesaplarını kapatma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın ulusal yayın kuruluşu ABC, milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu ve geçtiğimiz haftalarda adı X olarak değiştirilen sosyal medya platformu Twitter’la olan iletişimini sonlandırıyor.

“Toksik etkileşimler”, maliyet ve ABC içeriğiyle diğer sosyal medya platformlarında daha iyi etkileşim nedeniyle, artık Twitter’daki neredeyse tüm resmi hesapları pasif hale gelecek.

Kamu yayıncısının yalnızca dört resmi hesabının kalacağı açıklandı: @abcnews, @abcsport, @abcchinese ve ana @abcaustralia hesabı.

ABC genel müdürü David Anderson, personele “Bugünden itibaren diğer ABC hesapları kapatılacak” açıklamasında bulundu.

Anderson; Insiders, News Breakfast ve ABC Politics hesaplarının bu yılın başlarında kapatılmasının, Musk döneminde daha yaygın hale gelen ve programlarla daha olumlu bir etkileşim sağlayan “zehirli etkileşimlerin” miktarını sınırladığını söyledi.

GÜVENLİK SORUNU VAR

Anderson, “Ayrıca, bireysel program hesaplarını kapatmanın, ekip üyelerinin maalesef X’te daha yaygın hale gelen zehirli etkileşimlere maruz kalmasını sınırlamaya yardımcı olduğunu bulduk. Endişe verici bir şekilde, X, güvenini ve emniyet ekiplerini azalttı. Ek olarak, platformun kullanımını giderek daha maliyetli hale getiren ücretler getiriyor.” dedi.

ABC, @abcemergency X hesabını kapattı ve insanları acil durum bilgileri için yerel radyo istasyonlarına ve ABC web sitesine yönlendirdi. @Q+A hesabı da arşivlendi ve talk-show ile platform arasındaki ilişkiyi sona erdirdi.

Duyuru, ABC’nin yakın zamanda kaynaklarını TikTok ve Instagram dahil diğer sosyal medya platformları için içerik oluşturmaya kaydırmasının ardından geldi.

Anderson, ABC’nin sosyal medya izleyicilerinin büyük çoğunluğunun YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok’taki resmi sitelerde bulunduğunu söyledi.

ABC, nisan ayında NPR ve PBS’den sonra Twitter’dan ayrılan üçüncü büyük kamu hizmeti yayıncısı oldu. Musk onları “devlet medyası” olarak damgaladıktan sonra Twitter’dan ayrıldılar. Nisan ayında ABC ve SBS de “hükümet tarafından finanse edilen medya” olarak etiketlendi.

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