Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçlara etkileri neler?

Ay tutulması, 5 Mayıs cuma günü saat 18.14’de başlayacak 22.32’de bitecek, Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek. Ay tutulması etkileri hem burçlar hem de siyasi, ekonomik olabilir. Ayrıca ay tutulması olası etkileri arasında deprem ve deniz kazaları gibi doğa olayları olabileceği belirtiliyor.

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2023’ün ilk Ay tutulması bugün gerçekleşecek. “Ay tutulması etkileri neler olacak?” olacak sorusuna astrologlar deprem ve deniz kazaları gibi doğa olaylarının yanı sıra bireyler üzerinde ruhsal yorgunluk, ilişkilerde ise aldatmalar gibi etkisi olabileceğini belirtiyor. Ay tutulması etkileri neler olacak merak edenler için Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı olası etkilerini anlattı.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması 5 Mayıs 2023 Cuma günü gerçekleşecek, saat 18.14’de başlayacak 22.32’de bitecek tutulma ülkemizden kısmi olarak gözlemlenebilecek.

AY TUTULMASI BURÇLAR VE HAYATIMIZ ÜZERİNDE ETKİLERİ NELER OLACAK?

Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı 5 Mayıs günü gerçekleşecek Ay tutulması olası etkilerini anlattı.

Ay, Zuben el Genubi yıldızıyla, Güneş de Menkar yıldızıyla kavuşumda. Hayatlarda bazı yıkımlar, hayal kırıklığı yaşanabilir, şaşırtıcı durumlarla karşılaşılabilir. İlişkilerde intikam duygusu, aldatmak ve aldatılmak, takıntılar, partnere karşı duyulan şüphe yüzeye çıkabilir ve bu ruhsal yorgunluğa sebebiyet verebilir. Tutkulu ilişkiler başlayabilir, geçmişten gelen bir ilişkiyle hesaplaşma yaşanabilir, fazla ihtiras sıkıntı doğurabilir. Kimileri evini değiştirecek, kimileri yaşadığı şehri, hatta ülkeyi değiştirecektir. Miras konularında beklenmedik zorluklar, eskiden gelen ödenmemiş, unutulmuş borçlar kriz yaratabilir. Elimizdeki kaynağımızı, malımızı, paramızı koruma vaktidir.

Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız çok önemli. Bağımlılıklar, zararlı madde kullanımı, depresyona yatkınlık ve intiharlarda artışlarla karşılaşılabilir. Zehirlenmeler, göz, boğaz, kulak ağrıları yaşanabilir. Kadınlar idrar yolları rahatsızlıklarına dikkat etmeli, göğüs, rahim ve yumurtalık kontrollerini yaptırmalıdır.

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MADENLERE DİKKAT! ORTA ÖLÇEKLİ DEPREMLER ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY RİSKLİ

Akrep burcunda bir Ay tutulması üstelik Uranüs etkisiyle depremleri tetikleyebilir, halk hareketleri, hava ve deniz kazaları, deprem ve volkanik patlamalar yaşanabilir. Dünyada birçok ülkede grevler, protestolar görebiliriz. Kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet gibi suçlar yaşanabilir, madenlerde patlamalar meydana gelebilir.

Türkiye bir Akrep burcu ülkesi orta ölçekli toprak hareketleri önümüzdeki 6 ay boyunca risk taşıyor. Deprem bölgesinde barınma, beslenme gibi ihtiyaçlara yönelik krizlere çözüm üretilebilir. Ekonomik olarak zorlanma, artan enflasyon, iflas eden bankalar, kaynakların yetersizliği, insanların kıtlık bilinci, Boğa-Akrep dizaynında ortaya çıkabilecek diğer konular arasında. Ülkemizde bir liderin ölümü ses getirebilir, vefat tüm dengeleri değiştirebilir. Tarihe damga vuracak olayların eşiğindeyiz.

AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ

KOÇ

Bu Ay tutulması, Koç burcu için bazı duygusal karışıklıklar getirebilir. Sakin kalmaya ve duygularınızı kontrol altında tutmaya çalışın. Bu tutulma size bazı denizaşırı fırsatlar getirebilir. Bazı beklenmedik parasal kazançlar da mümkün. Yeni arkadaşlar edinebilir ve onlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

BOĞA

Partnerinizle bazı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz, açık olmaktan kaçınmayın. Evdeki ve iş yerindeki ilişki çatışmalarına odaklanın. İş tatmin edici olmayabilir ve bazı gecikmeler ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan kaçının.

İKİZLER

Bu tutulma bazı olumlu değişiklikler getirebilir. Bazı ödüller kazanabilirsiniz ve bu da iş arkadaşlarınızın size saygı duymasını sağlayacak. Bir terfi ve maaş zammı almak için şans sizden yana. İlişkileriniz gelişecek ve evde uyumun tadını çıkaracaksınız. Bekleyen tüm yasal konular lehinize çözülecek.

YENGEÇ

Yengeçler iş ve ilişkilerde bazı zorluklarla karşılaşacaklar. Herhangi bir yatırım yapmayın ve harcamalarınıza çok dikkat edin. Yeni bir projeye veya işe girişmeyin. Duygularınız üzerinde çalışmanız gerekecek, tüm duygusal patlamalardan kaçının, sakin kalın.

ASLAN

Hem kişisel hem de profesyonel tarafta fayda sağlayacaksınız. Ortaklıklar gelişecek ve evlilik hakkında düşünmek için de iyi bir zaman. Ticari iş birlikleri verimli olacak. Aslan burcu bireyleri kişisel, profesyonel ve finansal olarak başarıya ulaşacak.

BAŞAK

Finans ve kariyerde olumlu değişiklikler olacak. İş değişikliği ve kazançlı iş teklifleri yolunuza çıkacak. Ancak imza atmadan önce dikkatlice düşünmeniz gerekir. Yatırımlar ve finansal planlama için iyi bir zaman. Sağlığınızın ve aileniz, partneriniz ve arkadaşlarınızla iyi ilişkilerin tadını çıkarın.

TERAZİ

Yaratıcı yeteneklerinizi gösterme fırsatları elde edecek ve çalışma alanında övgüler kazanacaksınız. Duygusal olarak aşırı yüklü ve aşırı tepkili olabilirsiniz. Duygusal patlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Rahatlamanız ve hayatınızın tüm alanlarına odaklanmanız gerekiyor. Fiziksel egzersiz için iyi bir zaman.

AKREP

Bu tutulma hayata bakış açınızı değiştirecek. Aşk hayatınız iyi olacak ve aile üyeleri ile aranızdaki bağlar da iyi olacak. Geçmişte sizi rahatsız eden birçok şeyden vazgeçiyor olabilirsiniz.

YAY

Bu tutulma, yaylara olumlu değişiklikler getirecek. Kariyerinizde bir yükseliş görebilirsiniz. İlişkileriniz tatmin edici olacak ve size çok fazla mutluluk veren yeni arkadaşlıklar geliştireceksiniz. Daha pozitif olacaksınız. Sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız.

OĞLAK

İş yerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Meslektaşlarınız ve üstleriniz çok destekleyici olacaklar. Çalışmanız size astlarınızdan övgü kazandıracak. Mali durumunuz önemli ölçüde iyileşecek. İyi ve romantik ilişkileriniz olacak ve aileniz de destekleyici olacak.

KOVA

Bu tutulma sırasında, geçmişe çokça bakabilirsiniz. Bu durum sizi rahatsız edebilir. Geçmişi ve değiştiremeyeceklerinizi unutmanız gerekir. İşle ilgili birçok fırsat elde edeceksiniz, bunları değerlendirmeye hazır olun. İlişkilerinizde pozitif olun ve geçmişin sizi mahvetmesine izin vermeyin. Ailenizle aranızdaki tüm kinleri unutun ve dostluk bağlarınızı güçlendirmeye çalışın.

BALIK

Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmanız gerekecek. Duygusal olarak sıkıntılı hissedebilirsiniz, olumlu düşünün. Sevdiklerinizle iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Aileniz destek olacak.