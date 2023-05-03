Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması etkileri neler olacak?

2023 yılının ilk ay tutulması 5 Mayıs günü yaşanacak, Türkiye'den kısmi olarak gözlemlenebilecek. Ay tutulması, 5 Mayıs cuma günü saat 18.14’de başlayacak 22.32’de bitecek. "Ay tutulması etkileri neler olacak?" olacak sorusuna astrologlar deprem ve deniz kazaları gibi doğa olaylarının yanı sıra bireyler üzerinde ruhsal yorgunluk, ilişkilerde ise aldatmalar gibi etkisi olabileceğini belirtiyor.

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Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya’nın dış gölgesine girerek gölgeli bir ay tutulması yaratarak kararacak, ancak tamamen yok olmayacak. Ay tutulması etkileri arasında dünya genelinde toplumsal olarak kontrol altına alınamayan durumlar bekleniyor. Ay tutulması etkileri neler olacak merak edenler için Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı olası etkilerini anlattı.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması 5 Mayıs 2023 Cuma günü gerçekleşecek, saat 18.14'de başlayacak 22.32'de bitecek tutulma ülkemizden kısmi olarak gözlemlenebilecek.

AY TUTULMASI BURÇLAR VE HAYATIMIZ ÜZERİNDE ETKİSİ NELER OLACAK?

Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı 5 Mayıs günü gerçekleşecek Ay tutulması olası etkilerini anlattı.

Ay, Zuben el Genubi yıldızıyla, Güneş de Menkar yıldızıyla kavuşumda. Hayatlarda bazı yıkımlar, hayal kırıklığı yaşanabilir, şaşırtıcı durumlarla karşılaşılabilir. İlişkilerde intikam duygusu, aldatmak ve aldatılmak, takıntılar, partnere karşı duyulan şüphe yüzeye çıkabilir ve bu ruhsal yorgunluğa sebebiyet verebilir. Tutkulu ilişkiler başlayabilir, geçmişten gelen bir ilişkiyle hesaplaşma yaşanabilir, fazla ihtiras sıkıntı doğurabilir. Kimileri evini değiştirecek, kimileri yaşadığı şehri, hatta ülkeyi değiştirecektir. Miras konularında beklenmedik zorluklar, eskiden gelen ödenmemiş, unutulmuş borçlar kriz yaratabilir. Elimizdeki kaynağımızı, malımızı, paramızı koruma vaktidir.

Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız çok önemli. Bağımlılıklar, zararlı madde kullanımı, depresyona yatkınlık ve intiharlarda artışlarla karşılaşılabilir. Zehirlenmeler, göz, boğaz, kulak ağrıları yaşanabilir. Kadınlar idrar yolları rahatsızlıklarına dikkat etmeli, göğüs, rahim ve yumurtalık kontrollerini yaptırmalıdır.

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MADENLERE DİKKAT! ORTA ÖLÇEKLİ DEPREMLER ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY RİSKLİ

Akrep burcunda bir Ay tutulması üstelik Uranüs etkisiyle depremleri tetikleyebilir, halk hareketleri, hava ve deniz kazaları, deprem ve volkanik patlamalar yaşanabilir. Dünyada birçok ülkede grevler, protestolar görebiliriz. Kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet gibi suçlar yaşanabilir, madenlerde patlamalar meydana gelebilir.

Türkiye bir Akrep burcu ülkesi orta ölçekli toprak hareketleri önümüzdeki 6 ay boyunca risk taşıyor. Deprem bölgesinde barınma, beslenme gibi ihtiyaçlara yönelik krizlere çözüm üretilebilir. Ekonomik olarak zorlanma, artan enflasyon, iflas eden bankalar, kaynakların yetersizliği, insanların kıtlık bilinci, Boğa-Akrep dizaynında ortaya çıkabilecek diğer konular arasında. Ülkemizde bir liderin ölümü ses getirebilir, vefat tüm dengeleri değiştirebilir. Tarihe damga vuracak olayların eşiğindeyiz.