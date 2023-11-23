Ayda binlerce dolar kazanıyor ama gerçek insan değil

Barselona'da yaşayan 25 yaşındaki Aitana, kendisine çıkma teklif eden ünlülerden özel mesajlar alıyor. Ancak İspanyol model gerçek bir insan değil.

Sozcu.com.tr

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Moda dünyasının yükselen yıldızı Aitana López, İspanya’nın yapay zeka tarafından geliştirilen ilk modeli olarak büyük ilgi görüyor.

Euronews kanalına konuşan modelin tasarımcısı ve The Clueless ajansının kurucusu Rubén Cruz, geçen yaz çok fazla müşterisi olmadığı için zor bir dönemden geçtiğini ve aklına bu fikrin geldiğini söyledi. “Birçok projenin elimizde olmayan sebepler nedeniyle askıya alındığını veya iptal edildiğini fark ettik” diyen Cruz, kendilerine başvuran markalar için model olarak kullanmak üzere kendi influencer’larını geliştirmeye karar verdiklerini anlattı.

Ekip, Aitana adında Barselona’da yaşayan pembe saçlı 25 yaşında bir kadın model geliştirdi.

Cruz, sanal modelin ayda 10 bin euroya kadar para kazanabildiğini belirterek “Bunu egoları olan ya da sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık” diye konuştu.

Bazı markaların reklam yüzü olan Aitana ayrıca iç çamaşırlı fotoğraflarını OnlyFans benzeri bir platform olan Fanvue’ya da yüklüyor. Birkaç ay içinde Instagram’da 121 binden fazla takipçi kazanmayı başardı ve fotoğrafları binlerce kez görüntülendi.

Hatta kendisinin gerçek bir insan olmadığının farkında olmayan ünlülerden özel mesajlar bile alıyor. Tasarımcı Cruz, “Bir gün, tanınmış bir Latin Amerikalı aktör ona çıkma teklif etmek için mesaj attı” dedi.

HER GÜN NE YAPACAĞINI BELİRLİYORLAR

Ajans ekibi her hafta Aitana’nın hayatını yönlendirmek için bir toplantı yapıyor. Hafta boyunca ne yapacağına, hangi yerleri ziyaret edeceğine ve onu tanımak isteyen takipçileri için hangi fotoğrafların yükleneceğine karar veriyorlar.

Tasarımcılara göre sanal model fitness tutkunu, kararlı ve karmaşık karaktere sahip biri olarak geliştirildi. Web sitesinde kendisini dışa dönük ve sevecen olarak tanımlıyor.

Aitana o kadar başarılı oldu ki tasarımcıları “biraz daha utangaç” Maia adında ikinci bir sanal model geliştirdi. Ajans, kendi kişiselleştirilmiş modellerine karşı çok fazla talep olduğunu söylüyor.

Öte yandan modellerin yarattığı aşırı cinselleştirilmiş imaj eleştiriliyor. Buna karşılık ajans, gerçek influencer’lar ve markalar tarafından zaten geliştirilmiş olan estetiği takip ettiklerini belirtiyor.