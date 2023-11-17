Başkalarını memnun etmek için uğraşan kişilerin beş özelliği

İnsanlara karşı "hayır" demekte zorlanıyor musunuz? Başka kişilerin isteklerini, her zaman kendinizin önüne mi koyuyorsunuz? Alanında uzman bir psikolog, sürekli olarak başkalarını memnun etmeye çalışan kişilerin 5 özelliğini ve bundan nasıl kurtulabileceklerini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Çoğu insan yardımsever olmaktan ve başkalarını memnun etmekten hoşlanır. Ancak belirli bir grup insan, özverili davranışları en uç noktalara taşıyor ve ciddi zihinsel sağlık sorunları riski taşıyor.

Araştırmalara göre, bu davranışı sergileyen kişilerin yaklaşık yüzde 14’ünün kaygı, stres ve depresyon gibi ciddi zihinsel sağlık sorunları geliştirme olasılığı daha yüksek.

Peki insanları sürekli memnun etmeye çalışan biri mi, yoksa sadece nazik bir insan mı olduğunuzu nasıl anlarsınız?

ABD merkezli psikolog Dr. Juli Fraga, yardımsever davranışlarda dikkat etmeniz gereken beş belirtiyi ortaya çıkardı.

1. KONTROLDEN ÇIKMA HİSSİ

Dr. Fraga, davranışsal açıdan ilk tehlike işaretinin, özellikle kendi hatanız olmayan şeyler için aşırı özür dilemek olduğunu söyledi.

İnsanlar bizi hoşlanmadığımız ve kontrol edemediğimiz bir şekilde algıladığında, örneğin bir ilişkinin sona ermesinden sonra, insanların bizi sevmesini sağlamak için hayatın diğer alanlarında aşırı telafi etme eğilimi doğar.

2. BAŞKA BİRİNİN ÜZÜNTÜSÜNÜ VEYA ÖFKESİNİ ÜSTLENMEK

Sürekli insanları memnun eden kişi, olumsuz duyguya neden olacak bir şey yaptığını varsayacak ve sorumlusu kendisi olmasa bile bunu düzeltmeye çalışacaktır.

3. ÇATIŞMAYI ÖNLEMEK İÇİN FİKRİNİ SAKLAMAK

Başkalarıyla ters düşmemek için kendi fikirlerini saklayan insanlardan söz eden Dr. Fraga, “Yıllar önce, babasının siyasi görüşlerini, kendisi buna dayanamasa da, savunan bir hastayla çalışmıştım.” dedi.

4. “HAYIR” DİYEMEMEK

Belki başa çıkamayacağınız kadar büyük bir iş yükünü üstleniyorsunuz veya karşılayamayacağınız şeyler için ödeme yapmayı kabul ediyorsunuz. Ama bunların hepsi sizin için “hayır” demekten daha kolay oluyor.

5. KENDİNİ ÖNEMSİZ GÖRMEK

Dr. Fraga’ya göre son işaret, kendi duygularınızın ve ihtiyaçlarınızın diğer insanlarınki kadar önemli olmadığı yönündeki yanlış inanca kendinizi kaptırmanız oluyor.

Peki bu durumu nasıl aşabilirsiniz? Dr. Fraga, hastalarına kendilerine karşı, diğer insanlara olduğu kadar şefkatli ve de bağışlayıcı olmalarını tavsiye ediyor.

İYİLEŞMEK İÇİN…

“Kendinize şu soruyu sorarak başlayın” diyen Dr. Fraga, “Kendimi sakinleştirmeme yardımcı olacak şey nedir? Yürüyüşe çıkmak, bir fincan çay içmek, bir arkadaşınızı aramak ya da sevdiğiniz evcil hayvanınızla vakit geçirmek olabilir.” diye ekliyor.

Ayrıca insanları hayır deme ve sınır koyma konusunda da pratik yapmaya teşvik ediyor.

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