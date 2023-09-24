Bennu asteroidinden alınan moloz parçaları Dünya’ya ulaştı

NASA'nın uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri Dünya'ya ulaştı. Osiris-Rex uzay aracı, Bennu asteroidinden aldığı moloz parçalarıyla birlikte 7 yıl süren yolculuğun ardından Utah Çölü'ne iniş yaptı. Örnekler, bilim insanlarının Dünya'nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

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NASA’nın uzaydan getirdiği ilk asteroit örnekleri, 7 yıl süren yolculuğun ardından Dünya’ya ulaştı.

Osiris-Rex uzay aracı, Bennu isimli asteroitten moloz örnekleri aldıktan sonra 100 bin kilometre uzaklıktan örnek kapsülünü bıraktı. Kapsül, 4 saat sonra paraşütle Utah Çölü’ne iniş yaptı.

Örnekler, yarın, inceleme için NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’ne götürülecek.

UZAYDAN GELEN EN BÜYÜK MOLOZ YIĞINI

Bilim insanları, kapsülün en az bir fincan moloz içerdiğini tahmin ediyor. Bu, asteroit örnekleri getiren diğer tek ülke olan Japonya’nın bir çay kaşığı molozunu geçerek uzaydan gelen en büyük moloz yığını olması bekleniyor.

Bu örneklerin, bilim insanlarının Dünya’nın ve yaşamın nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağı belirtiliyor.

2182 YILINDA DÜNYA’YA YAKLAŞACAK

Bennu asteroidi, Dünya’dan 81 milyon kilometre uzaklıkta Güneş’in yörüngesinde dönen ve Empire State Binası büyüklüğünde olan bir asteroit. Bennu’nun çok daha büyük bir asteroidin kırılmış parçası olduğuna inanılıyor.

Bennu’nun 2182 yılında Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

NASA’nın Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden 2016’da uzaya gönderilen ve 2018’de Bennu asteroidine ulaşan Osiris-Rex, Bennu’nun karbon bakımından zengin olan karanlık yüzeyinden moloz parçaları toplamasının ardından 2021’de dünyaya dönüş için yola çıkmıştı. (AA)