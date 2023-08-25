Biden yönetiminden Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e dava

Biden yönetimi, Elon Musk'un sahip olduğu SpaceX şirketine dava açtı. Adalet Bakanlığı, SpaceX'i ayrımcılık yapmakla suçluyor.

Sozcu.com.tr

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Perşembe günü Biden yönetimi, Elon Musk’ın roket ve uydu şirketi SpaceX’i işe alım prosedürlerinde sığınmacılara ve mültecilere karşı ayrımcılık yapmakla suçladı. Adalet Bakanlığı, şimdi işe alımı reddedilen kişilere ödeme için şirkete dava açıyor.

Adalet Bakanlığı, SpaceX’in en az Eylül 2018’den Mayıs 2022’ye kadar rutin olarak sığınmacıları ve mültecileri başvuru yapmaktan caydırdığı ve vatandaşlık statüleri nedeniyle onları işe almayı veya değerlendirmeye almayı reddettiğini iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı, davasında, SpaceX’in iş ilanlarında ve beyanlarında, yalnızca ABD vatandaşlarını ve bazen yeşil kart sahipleri olarak da adlandırılan yasal daimi oturma iznine sahip kişileri işe alabileceği anlamına gelen ibarelerin olduğunu belirtirken, şirketin milyarder sahibi Musk’ın da çevrimiçi gönderilerinde ayrımcı açıklamalar yaptığını ileri sürdü.

ABD Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke, “Araştırmamız, SpaceX’in vatandaşlık statüleri nedeniyle sığınmacıları ve mültecileri adil bir şekilde değerlendirmediğini veya işe almadığını ve federal yasayı ihlal ederek vasıflarına bakılmaksızın işe alınmalarını yasaklama anlamına gelen bir yaptırım uyguladığını ortaya çıkardı” dedi.

ÖDEME VE İŞE ALIM PROSEDÜRLERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLİYOR

Clarke ayrıca SpaceX işe alım görevlilerinin ve üst düzey yetkililerin, sığınmacıları ve mültecileri şirkette iş fırsatları aramaktan aktif olarak caydırdıklarını da söyledi.

Adalet Bakanlığı, ABD’nin, iddia edilen ayrımcılık nedeniyle SpaceX’te çalışması reddedilen veya caydırılan sığınmacı ve mülteciler için adil bir değerlendirme ve geri ödeme talebinde bulunulduğunu söyledi.

Davada ayrıca mahkeme tarafından belirlenecek miktarda para cezası ve SpaceX’in ileriye yönelik ayrımcılık yasağı talimatına uymasını sağlayacak politika değişiklikleri de talep ediliyor.

Dava aslında, Biden ve Elon Musk arasındaki gerilimin son yansıması olarak görülüyor. Musk sık sık Başkan Joe Biden’ı, şirketi Tesla’yı küçümsemekle suçlarken SpaceX’i de tamamen sivillerden oluşan ilk görevi nedeniyle tebrik etmediği için ABD başkanıyla alay etmişti.

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