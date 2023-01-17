Bilim dünyasını heyecanlandıran olay: Lazerle yıldırımı engellediler

Avrupalı bilim insanları yıldırımları engelleyen bir lazer geliştirmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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İsviçre’de yapılan bir araştırma sonucunda bilim insanları lazerle yıldırımları engelleyebilen bir sistem geliştirdi.

Uzmanlar, bu buluşun hassas tarihi yapılar için olası bir fırtına durumunda kullanılabileceğini açıkladı. Appenzell’deki Santis Dağı’nda bulunan Swisscom verici kulesinde yapılan denemeleri kamuoyuna açıklayan bilim insanları bu atılımın Benjamin Franklin’in 18’inci yüzyılın ortasında metallerin iletken olduğunu keşfetmesinden beri en büyük buluş olduğunu duyurdu.

Altı saat boyunca bu yeni lazer sisteminin dört yıldırım düşmesini engellediği belirtilirken yüksek frekanslı lazerlerin 60 metre yüksekliğe ulaşabildiği de kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Cenevre Üniversitesi’nden Jean-Pierre Wolf, “Araştırmamız lazer bazlı koruma sisteminin havaalanları, kalkış alanları ya da elektrik santraline karşı koruma sağlayacak” dedi.

Bilim insanları, bu buluş için 20 yıl boyunca inceleme yapıldığını duyurdu. Bilim insanları lazerlerin saniyenin bir trilyonda birinde atıldığını ve saniyede 1000 atış yapıldığını açıkladı. Lazerlerin yolundaki hava moleküllerini iyonize ettiği belirtilirken araştırmanın kullanım alanının da genişleyeceği belirtildi.

Avrupalı bir konsorsiyumun yaptığı incelemede Swisscom, Trumpf, ArianaGroup ve Airbus gibi şirketlerin yanı sıra birçok üniversite de katkıda bulunuyor. Bilim insanları, “Havalimanlarına yıldırım düşmesini engellemek için bir kilometreden uzun bir metal paratoner yerleştirilmesi gerek. Fakat bu imkansız olduğu için lazer paratoner en iyi seçenek” dedi.

Araştırmada yer alan bilim insanları, “Elbette henüz lazer paratonerler tam koruma sağlamıyor. Fakat bu konuda da çalışmalar sürüyor” dedi.

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