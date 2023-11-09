Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Venüs’te oksijen

Bilim insanları, Venüs ile ilgili yeni keşifleriyle dikkat çekti. Dünya'nın kardeş gezegeninde atomik oksijen bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın bereketli ve yemyeşil olduğu yerde Venüs, karbondioksitten oluşan boğucu bulutlarıyla bir cehennem gibi görünüyor. Ancak Venüs’ün daha önce nasıl bir yapıya sahip olduğu ya da Dünya’nın binlerce yıl sonraki hali için kardeş gezegeninden edinilen bilgiler son derece önemli.

Bilim insanları da şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Daha önce Venüs’ün gece tarafında oksijen keşfeden araştırmacılar, Venüs’ün aydınlık tarafında da atmosfer keşfetti.

Atomik oksijen, soluduğumuz oksijene benzemiyor, oldukça reaktif ve genellikle diğer atomlara bağlanıyor. Dünya’da da yüksek rakımlarda bol miktarda bulunur.

Venüs’ün gündüz tarafındaki oksijeni doğrudan tespit etmek, Venüs’ün atmosferini dolduran karbondioksitin nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi verebilir. Verilere dayanarak bilim insanları, karbondioksit atomlarının Venüs’ün gündüz tarafına gittiğinde ayrılarak atomik oksijen ve karbonmonoksite dönüştüğüne inanıyor. Ancak gece tarafına geri döndüğünde moleküller tekrar birleşerek karbondioksit oluşturuyor.

Bilim insanları Dünya’nın kardeş gezegeni hakkında daha fazla bilgi edinmenin, iklim değişikliğinin ve diğer küresel etkilerin gezegenimizin gelecek binlerce yıl boyunca görünüşünü ve işleyişini nasıl değiştirebileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

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