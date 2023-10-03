Bilim insanları Age of Empires oyununu kullanarak karıncalara savaş açtı

Avustralyalı bilim insanları, popüler bilgisayar oyunu "Age of Empires"ı kullanarak işgalci karınca türleriyle başa çıkmanın yöntemlerini araştırdı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları ilginç bir araştırmaya imza atarak bir bilgisayar oyunu ile karıncaları mercek altına aldı.

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ve Batı Avustralya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü ortak çalışmada, bilgisayar oyunu kullanılarak yerli ve istilacı karıncalar arasındaki savaşın simülasyonları incelendi.

Araştırmacılar, Age of Empires oyununda, doğadakine benzer senaryolarda karınca orduları oluşturarak bunların arasındaki çatışmaların sonuçlarını izledi.

Avustralya’ya ait bir tür olan et yiyen karıncaların, Arjantin karıncalarına karşı davranışlarını inceleyen araştırmacılar, oyun içerisinde farklı boyutlarda ordular ve savaş alanları oluşturarak sonuçları kaydetti. Yapılan savaş simülasyonunda güçlü askerlerden oluşan küçük gruplar, daha güçsüz ancak kalabalık gruplarla karşılaştırıldı.

Boyut olarak diğer türden daha büyük olan 20 et yiyen karıncayı, 200 Arjantin karıncasıyla bir araya getiren araştırmacılar, Arjantin karıncalarının sayısının artmasının, ölen et yiyen karınca sayısının artmasına neden olduğunu fakat deneyin sonucunda et yiyen karıncaların her zaman galip geldiğini saptadı.

Söz konusu simülasyonu, gerçek hayattaki karınca davranışlarıyla karşılaştıran araştırmacılar, ikisi arasında benzerlik olduğunu buldu.

Araştırmacılar, ulaşılan sonuçların Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan muharebe teorileriyle istikrarlı olduğunu belirtti.

Araştırmacı Samuel Lymbery, karıncaların savaş tarzlarının, insanlara benzeyen birkaç hayvandan biri olduğunu belirterek simülasyonun işgalci karınca türleriyle başa çıkmada kullanabileceğini söyledi. (AA)

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