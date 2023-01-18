Bilim insanları bunu da yaptı… Koku alan robot geliştirdiler

Yapay zeka ve robotik buluşlara bir yenisi daha eklendi; bilim insanları koku alabilen robot geliştirdi. Robot, eklenen antenler ve yapay zeka sayesinde kokuları tanımlayabiliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özellikle robot ve yapay zeka konularında yaşanan gelişmelere ve ilerlemelere rağmen bir türlü koku alabilen robot yapılamıyordu. İlkel yaşamda da insanın pek çok seçimini, hayatta kalma güdüsünü ayakta tutan koku yine insana özgü kalmıştı; ancak şimdi bilim insanları bu özelliği, kısmen de olsa robotlara aktarmanın bir yolunu buldu.

Biosensor and Bioelectronics dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Tel Aviv Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, yakın zamanda bazı özel elektroniklerden 10.000 kat daha fazla hassasiyetle bazı kokuları tanımlayabilen bir robot yarattıklarını söyledi.

Araştırmacılar, robotlarını biyo-hibrit bir platform olarak tanımlıyor. Robot, bir dizi antene sahip; ayrıca kokuları sinyallere göre karakterize etmeyi öğrenen bir algoritmayla da eşleşmiş durumda. Bilim insanları, robotlarının bir gün uyuşturucu ve patlayıcıları tespit etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Tel Aviv Üniversitesi, robotun bilimsel bir ilk olduğunu iddia ediyor. Daha önce bu konuda çeşitli denemeler yapılmıştı; 2016’da bilim insanları, çekirgeleri bomba koklayan siborglara dönüştürmeyi denemişlerdi.

İlginizi Çekebilir İnsansı robot Ameca yeni özelliğini duyurdu: Yürüyebilecek

İlginizi Çekebilir Tesla, insansı robotu Optimus'u tanıttı: Dans edip, el salladı