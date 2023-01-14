Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor

Kadınların hangi tip erkekleri çekici bulduklarına dair bilim dünyası da kolları sıvadı. İşte bilimsel olarak da kanıtlanmış, kadınların ilgisini daha çok çeken erkekler...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadın ve erkek ilişkileri her zaman merak konusu olmuştur. Erkeklerin ve kadınların neye dayanarak birbirilerine ilgi gösterdikleri sık sık tartışma yaratırken bilim insanları da bu konuya bir açıklık getirmek istemişler ve yaptıkları araştırmalara göre kadınların hangi tip erkeklere daha çok ilgi duyduklarını incelemişler.

Bu tür çalışmalar genellikle kadınların gerçek hayatta verdikleri tepkilerden farklı olabilse de konuyla ilgili ipucu veriyor. Araştırmalar, kadınların laboratuvarda kendi bildirdikleri duygulara dayanıyor. Ve katılımcılar genellikle Batılı üniversite öğrencilerinden oluyor. Bu yüzden sonuçlar geniş kapsamlı olamıyor.

Yine de bu kısıtlı çalışmalara göre işte kadınların karşı konulamaz bulduğu bilim destekli özellikler:

İyi görünüm önemli bir faktör olsa da düşünüldüğü kadar etkili değil. Araştırmalarda, kadınların genellikle uzun süreli ilişkiler için değil, flört için daha iyi görünen erkekleri seçtikleri ortaya çıkıyor.

Mizah duygusu kadınlar için oldukça önemli. Bilim insanları bunun erkekleri daha zeki gösterdiğini keşfettiler.

Uzun ilişkiler için kadınlar, nazik ve iyi işler yapan fedakar erkekleri tercih etme eğiliminde.

Sakal ve bıyık gibi fiziki özellikler araştırmalarda hem çekici hem de itici bulunmuş; dolayısıyla bu özellik muhtemelen kişisel zevk ve tercihlere dayalı.

Daha eski araştırmalar, insanların beğenilme halinde bundan hoşlandıklarını gösterirken, son araştırmalar, elde edilmesi zoru oynamanın etkili bir taktik olabileceğini bulmuş. Erkekler müsait olmadıklarını belirttiklerinde bu, kadınların onları daha çok istemesine neden olabiliyor.

Araştırmalar, köpekleri olan erkeklerin kadınlarla daha iyi anlaştıklarını göstermiş.

Bir hızlı flört deneyinde, kadınlar dikkatli olan ve yargılayıcı olmayan erkeklerden daha çok etkilendiler.

Başka bir araştırmaya göre de dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, erkekleri kırmızı giydiklerinde daha çekici bulmuşlar.

Kadınlar, insanların hayatlarını kurtarmak, yiyecek aramak gibi kahramanca ve bazen ilkel riskler alan erkekleri daha çekici bulduklarını belirtmişler.

İlginizi Çekebilir Cinsellik araştırmasına göre kadınlar, erkekleri yatakta "kötü" buluyor