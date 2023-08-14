Bilim insanlarından büyük keşif: Dünyanın en büyük krateri bulundu

Bilim insanları Büyük Okyanus'un dibinde keşfedilen devasa bir yapının, gezegendeki en büyük çarpma krateri olabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Andrew Filkson ve Tony Yeates isimli iki uzmanın, Avustralya’nın Yeni Güney Galler kıyılarında bulunan krater hakkında yeni çalışmaları çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekti. Uzmanlar, Deniliquin yapısı adlı kraterin dünyanın en büyük darbe sonucu şekillenen yapısı olduğuna inanıyor.



Yaklaşık 520 km genişliğinde olan krater, daha önce dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen yapıdan 161 km daha büyük. Daha önce dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen yapı, Güney Afrika’daki 299 km genişliğindeki Vredefort çarpma krateriydi.

Yapının yaklaşık 445 milyon yıl önce Geç Ordovisyen olarak bilinen dönemde oluştuğu bilim insanları tarafından tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, erozyon ve derinliği gizleyen su nedeniyle bugün bu tür yapıları tespit etmenin zor olduğunu belirtti. Asteroitin, Dünya’yı hangi noktada etkilemiş olabileceğini göstermek için ayrıntılı haritalar yapıldı ve bilim insanları, bunun için jeolojik keşiflerden de yararlanıyorlar.

Deniliquin yapısı henüz çok fazla teste maruz kalmasa da, sondaj da dahil olmak üzere yapılacak daha fazla araştırma, türünün gerçekten en büyüğü olup olmadığını doğrulayabilir.

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