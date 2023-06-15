Bilim insanlarından müthiş başarı: Sentetik insan embriyosu yarattılar

Bilim insanları yıllardır üzerinde çalışılan bir konuda müthiş bir adım attı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Boston kentinde düzenlenen Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları konferansında konuşan Cambridge Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü’nde görevli Profesör Magdalena Zernicka-Goetz dikkat çekici bir bilimsel adımın atıldığını duyurdu.

Goetz, sentetik olarak insan embriyosunun laboratuvar ortamında yaratıldığını açıkladı. Goetz, “Biz insan embriyosu benzeri bir model yaratmayı başardık. Bunu da embriyo kök hücresini yeniden programlayarak gerçekleştirdik” dedi.

Bilim insanları sentetik embriyoların gerçek hayatta ne zaman kullanılıp kullanılmayacağına dair bir bilgi vermezken, şu an bir hastaya sentetik embriyo nakli yapmak yasalara aykırı. Daha önce Goetz’in ekibi ve aynı alanda çalışan diğer bilim insanları fareden alınan kök hücreler ile erken dönem embriyo benzeri yapı yaratmayı başarmış, beyin başlangıç seviyesinde geliştirilirken, kalp de atmıştı.

Bilim insanları sentetik insan embriyosu geliştirerek gelecekte üremede yumurta ya da sperme olan ihtiyacı da rafa kaldırabilecek. İnsan gelişiminin erken dönemlerine denk gelen bu embriyo modellerinin genetik hastalıklar ve düşük yapma ihtimaline karşı da büyük bir atılım olacak.

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