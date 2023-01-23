Bilim insanlarını korkutan keşif: Sadece birinin kafası çıktı

Arkeologlar, endişe ve korku yaratan bir keşif yaptı.

Sozcu.com.tr

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Alman ve Slovakyalı bir araştırma grubu Slovak’nın Vra ble-Velke Lehemby bölgesinde dikkat çekici bir keşif yaptı.

Farklı ülkelerden arkeologların bir araya geldiği araştırma grubunun yaptığı kazı çalışmalarında 7 bin yıl önceye ait toplu mezar bulundu. Mezarda 38 insan kalıntısı tespit edildi. İskelet ve kemik parçalarını inceleyen bilim insanları 37 kalıntının yetişkinlere ait olduğunu duyururken, bir kalıntının ise bir çocuğa ait olduğunu açıkladı.

Bilim insanları 37 kalıntının kafasının bulunmadığını da fark ederek bunu bir araştırmada kamuoyuna sundu. İncelemelerini sürdüren bilim insanları toplu mezarda bulunan kalıntılarla ilgili iki senaryoyu ortaya attı.

Bilim insanları toplu mezarda bulunan insanlarının kafalarının neden kesildiğiyle ilgili iki iddiayı ortaya attı. Bunlardan birincisi bu insanların bir savaşta katledilmiş olabileceği olarak belirtilirken, ikinci senaryoda ise yaşamını yitirenlerin kafasının onları onurlandırmak için kesilmiş olabileceği belirtildi.

“ÇOK ŞAŞIRDIK”

Kiel Üniversitesi’nden antropolog Katharina Fuchs, bu insanların kafalarının kasten kesilmiş olabileceğini söylerken bazı boyun kemiklerinin halen orada bulunduğunu belirtti. Fuchs, “Kesilme yerine bakınca bunların kasten yapıldığını ve hepsinin birbirine benzediğini görüyoruz. Keskin bir alet ile kesilmiş” ifadesini kullandı.

Aynı üniversitede görevli profesör Martin Furholt ise, “Kafaların ölümden önce mi yoksa sonra mı kesildiğini henüz bilemiyoruz. Fakat o dönemde bazı topluluklarda ölümden sonra kafaların kesilip taşındığı biliniyor” dedi.

Geçmişte de kafa olmayan insan kalıntılarının bulunduğunu belirten bilim insanları, “İlk kez toplu mezarda bu kadar çok kafası olmayan insan kalıntısı ortaya çıktı. Bu yüzden çok şaşırdık” dedi.

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