Bilimsel araştırma: Farelerde hayal gücü tespit edildi

Yapılan son araştırmalar, farelerin hayal gücüne sahip olabileceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İster yeşil bir orman hayal edin ister sadece mobilyaları en iyi şekilde nasıl yeniden düzenleyeceğini düşünün… Bilim insanları, farelerin de insanlar gibi soyut olarak sayısız durumu hayal edebileceğini öngördüklerini açıkladı.

ABD’deki Howard Hughes Tıp Enstitüsü’nde yapılan araştırmaya göre, bilim insanları, farelerin yalnızca düşüncelerini kullanarak yollarını bulabildiklerini buldular, bu da kemirgenlerin bir tür hayal gücüne sahip olduğu teorisini öne sürüyor.

Araştırmada yer alan Chongxi Lai, çalışmanın, hayvanların istedikleri zaman, beyinlerinin şu anda bulundukları yerden uzaktaki yerlere ilişkin temsillerini esnek bir şekilde etkinleştirebildiklerini gösteren ilk çalışma olduğunu söyledi.

Science dergisinde yazan araştırmacılar, beynin hipokampus adı verilen bölgesinin daha önce keşfedilen ortamları gösteren bir tür zihinsel model veya harita içerdiğini belirtiyor. Bir kişi böyle bir ortamda belirli yerlerden geçtiğinde beyinde belirli nöronlar ateşlenir.

Ancak insanlar, daha önce ziyaret ettikleri yerlerde, örneğin bir işyerinin koridorlarında, kendi istekleriyle dolaşmayı hayal edebilirler.

BEYİNDEKİ AKTİVİTELERİ ANALİZ EDİLDİ

Farelerin de aynısını yapıp yapamayacağını araştırmak ve olası bir mekanizmayı ortaya çıkarmak için araştırmacılar, farelerin beyinlerine ameliyatla elektrotların yerleştirildiği bir beyin-makine arayüzü kullandılar. Fareler daha sonra 360 derecelik sürükleyici bir sanal gerçeklik (VR) arenasındaki bir hamster çarkının üzerine yerleştirildi ve ekranda onlara doğru koşmaları için bir hedef gösterildi.

Fareler hareket ettikçe ve hamster çarkı döndükçe, hayvanın VR ortamındaki görünen konumu, sanki fare gerçek bir ortamda koşuyormuş gibi ekranda güncellendi. Fareler hedefe ulaştığında bir ödül aldılar ve hedef, VR ortamına taşındı. Daha sonra işlem tekrarlandı.

Bu ilk aşamada ekip, hayvanların hipokampüsündeki aktiviteyi kaydetti. Daha sonra bu sinirsel aktiviteyi VR ortamındaki belirli yerlere çevirmek için bir bilgisayar sistemi kullandılar.

Bir sonraki adımda araştırmacılar koşu bandını VR sisteminden ayırdı. Bu, farelerin koşu bandında koşarak hedefe ulaşamayacağı anlamına geliyordu. Bunun yerine, beyin aktivitelerini yalnızca VR ortamında gezinmek için kullanabildiler.

Ekip, görev sırasında farelerin hipokampüsündeki aktiviteyi gerçek zamanlı olarak analiz ederek, beyinlerinde olup bitenlere bağlı olarak ekranı hayvanların VR ortamındaki mevcut konumuyla her 100 milisaniyede bir güncellemeyi başardı.

Sonuçlar, farelerin gerçekten de sadece beyin aktivitelerini kullanarak hedefe gidebildiklerini ortaya koydu.

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