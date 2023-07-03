Bilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Yapılan bir araştırma, matematik derslerinde müzik kullanmanın motivasyonu artırdığı ve kaygıyı azalttığı sonucuna vardı.

Sozcu.com.tr

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Yaklaşık 78.000 katılımcıyı içeren ve Türkiye’deki Antalya Belek Üniversitesi’nden Dr. Ayça Akın liderliğindeki araştırma, çocukların matematik becerilerini geliştirmede müziğin etkili olduğunu tespit etti.

Konuyla ilgili onlarca yıllık 55 araştırmanın analizi, müzik derslerinin önemli bir parçası olduğunda çocukların matematikte daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı.

Müziği matematik derslerine entegre etmenin yolları, sayıları ve kesirleri öğrenirken farklı ritimlere sahip parçaları alkışlamaktan müzik aletleri tasarlamak için matematiği kullanmaya kadar uzanır.

Araştırmaya göre, enstrüman çalmayı öğrenen öğrencilerin yaklaşık yüzde 69’u ve normal müzik dersi alanların yüzde 58’i hiçbir müzik müdahalesi olmayan öğrencilere göre daha fazla gelişme kaydetti.

Sonuçlar, müziğin aritmetik konusunda diğer matematik türlerine göre daha fazla yardımcı olduğunu ve daha küçük yaştaki öğrenciler ve daha temel matematiksel kavramları öğrenenler üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmayla ilgili konuşan Dr. Akın, “Aritmetik, müzik yoluyla öğretilebilir, çünkü kesirler ve oranlar gibi temel kavramlar da müzik için temeldir. Farklı uzunluklardaki müzik notaları, kesirler olarak temsil edilebilir ve birkaç müzik çubuğu oluşturmak için bir araya toplanabilir.” dedi.

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