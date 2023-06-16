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Bill Gates, Çin lideri Şi Cinping ile görüştü

ABD merkezli Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Bill Gates, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. 

Sozcu.com.tr
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Bill Gates, Çin lideri Şi Cinping ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Cinpingin bugün Bill Gates ile bir araya geldiği belirtildi.

Devlet Başkanı Cinpingin, Bill Gatesin eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı ile iş birliğini güçlendirmek istediği ve gelişmekte olan ülkelere bu yolla destek sağlamaya istekli olduğu ifade edildi.

Devlet Başkanı Cinping, Bill Gatese bu yıl Pekinde bir araya geldiği ilk Amerikalı olduğunu belirtti. (DHA)

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