Bir ilk yaşandı: İnsan kalbinde mikroplastik bulundu

Çinli bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda bazı insanların kalbinde mikroplastik bulunduğunu tespit etti.

Sozcu.com.tr

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Çin’in Pekin Anzhen Hastanesi’nde görevli b ilim insanları kalp ameliyatı yaptıkları 15 hastada mikroplastik tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan araştırma ve incelemenin sonuçları American Chemical Society isimli tıp dergisinde yayınlanırken, tıp tarihinde ilk kez bir insanın kalbinde mikroplastik tespitedildiği de belirtildi. Yaklaşık 5 milimetre büyüklüğünde olan mikroplastiğin ağız veya burun yoluyla girdiği tahmin ediliyor.

Araştırmayı yürüten doktorlar Kun Hua ve Xiubin Yang ve ekipleri bu parçacıkların kardiyovasküler sisteme nasıl doğrudan ya da dolaylı olarak girdiğini de belirtti. Bilim insanları, hastaların kan değerlerini ve kan örneklerine de bakarken, “Birçok doku örneğinde on binlerce mikroplastik parçacık bulundu” ifadesi kullanıldı. Beş farklı kalp dokusunda 9 farklı tür plastik bulunduğu da kayıtlara geçti.

Bilim insanları PVC ve polietilen tereftalat isimli plastiklerin de çıkarıldığını aktardı.

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